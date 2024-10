El huracán Helene mata al menos a 90 en EE.UU.

El sureste de EE.UU. comenzó un enorme esfuerzo de limpieza y recuperación el domingo, y el número de muertos aumentó a 100 después de que el huracán Helene dejara sin energía a millones, destruyera carreteras y puentes, y causara inundaciones dramáticas desde Florida hasta Virginia.

Los vientos, la lluvia y el oleaje del huracán mataron al menos a 90 personas en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee y Virginia, según un recuento de funcionarios estatales y locales de Reuters.

Los funcionarios temían que se descubrieran aún más cuerpos.

Con las torres de telefonía celular caídas en toda la región, cientos de personas aún no habían podido contactar con sus seres queridos y se las consideraba desaparecidas.

Las estimaciones de daños oscilaron entre $15 mil millones y más de $100 mil millones, dijeron aseguradoras y pronosticadores durante el fin de semana, ya que los sistemas de agua, las comunicaciones y las rutas de transporte críticas se vieron afectadas. Un dron muestra una zona inundada y dañada, tras el paso del huracán Helene en Steinhatchee, Florida, EEUU, 27 de septiembre de 2024. (credit: MARCO BELLO/REUTERS)

Catastrofe de proporciones históricas

Los daños a la propiedad y la pérdida de la producción económica serán más evidentes a medida que los funcionarios evalúen la destrucción.

En Carolina del Norte, casi todas las muertes ocurrieron en el Condado de Buncombe, donde fallecieron 30 personas, informó el Sheriff Quentin Miller en una videoconferencia con periodistas.

La Directora del Condado, Avril Pinder, dijo que estaba solicitando al estado alimentos de emergencia y agua potable. Las calles de la pintoresca ciudad de Asheville estaban sumergidas en agua de inundación.

"Esta es una devastadora catástrofe de proporciones históricas", dijo el gobernador Roy Cooper a CNN. "Las personas con las que hablo en el oeste de Carolina del Norte dicen que nunca han visto algo así". Equipos de búsqueda y rescate de 19 estados y el gobierno de EE. UU. han convergido en el estado, agregó Cooper, señalando que algunas carreteras podrían tardar meses en repararse.

Hubo cortes de electricidad generalizados en Flat Rock, Carolina del Norte, y la gente esperaba horas en la fila para obtener gasolina.

"Los supermercados están cerrados, el servicio de telefonía celular está fuera", dijo Chip Frank, de 62 años, mientras entraba en su tercera hora de espera en la fila. "Todo depende de estas gasolineras. No podrás ir a ningún lado, y es una sensación aterradora".

Infraestructura en peligro

Aproximadamente 2.7 millones de clientes en todo el Sur se quedaron sin energía el domingo, dijo un funcionario del Departamento de Energía de EE. UU., una disminución del 40% desde el viernes después de marejadas ciclónicas sin precedentes, vientos feroces y condiciones peligrosas que se extendieron cientos de millas tierra adentro.

Carolina del Sur reportó 25 muertos, Georgia 17 y Florida 11, según los gobernadores de esos estados.

CNN informó un total de 93 muertos en todo el Sur, citando a funcionarios estatales y locales.

El presidente Joe Biden planea visitar las áreas afectadas esta semana una vez que pueda hacerlo sin interrumpir los servicios de emergencia, dijo la Casa Blanca.

"Es trágico", dijo Biden a los reporteros el domingo, prometiendo ayuda para la recuperación después de declarar grandes desastres en Florida y Carolina del Norte y emergencias para Florida, Carolina del Norte, Tennessee, Carolina del Sur, Georgia, Virginia y Alabama. "Vieron las fotografías. Es impresionante."

El candidato presidencial republicano Donald Trump visitará Valdosta, Georgia, el lunes para recibir un informe sobre los daños causados por la tormenta y "facilitar la distribución de suministros de ayuda", dijo su campaña.

Generaciones arrasadas

Helene golpeó la costa del Golfo de Florida el jueves por la noche, desencadenando días de lluvias intensas y destruyendo casas que habían permanecido en pie durante décadas.

En Horseshoe Beach, en la costa del Golfo de Florida, a unos 120 km al oeste de Gainesville, Charlene Huggins inspeccionaba los escombros de su casa destrozada, sacando una chaqueta de entre los escombros el sábado.

"Cinco generaciones vivieron en esta casa, desde mi abuela, mi padre, yo misma, mi hija, mi hijo y mi nieta", dijo Huggins, sosteniendo un soporte de pastel de vidrio astillado. "Así que hay muchos recuerdos aquí. Simplemente rompe el corazón".

No muy lejos, James Ellenburg estaba de pie en la propiedad donde su propia familia ha vivido durante cuatro generaciones. "Di mi primer paso justo aquí en este patio".

El techo de una casa yacía plano en la tierra, con sus paredes voladas.

En Steinhatchee, en la costa, una marejada ciclónica: una pared de agua de mar empujada hacia la costa por los vientos, de 2.4 a 3 metros, movió casas móviles, dijo el servicio meteorológico.

Otras áreas experimentaron una marejada ciclónica de 4.5 metros.

En la pequeña comunidad cercana de Spring Warrior Fish Camp, la gente estaba evaluando los daños el sábado y aún esperando ayuda de emergencia o de los servicios de primeros auxilios.

"Nadie se acuerda de nosotros aquí atrás", dijo David Hall mientras él y su esposa removían hierbas marinas y peces muertos en la oficina del hotel que poseían. Muchas de las casas de la comunidad están construidas sobre pilotes debido a una ordenanza local y sobrevivieron daños graves.

Kristin Macqueen estaba ayudando a amigos a limpiar después de que su casa fuera destruida en la cercana Keaton Beach. "Es una devastación completa", dijo. "Las casas simplemente han sido arrancadas de sus cimientos".