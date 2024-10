¿Por qué este Año Nuevo judío es diferente a cualquier otro?

MANZANAS Y Miel: La clásica combinación de Rosh Hashaná. (credit: SUFECO/FLICKR)

La mejor simán para Rosh Hashaná

Los simanim son alimentos especiales que son parte central de la comida festiva en Rosh Hashaná.

Sumergimos una manzana en miel y deseamos un año que sea bueno y dulce. También comemos una granada, rezando para que nuestros méritos sean tantos como las semillas de esta fruta.

El rabino Yisrael Meir HaCohen de Radin, conocido como el Jofetz Jaim, habló sobre el simán más importante, uno que es importante no solo en Rosh Hashaná sino durante todo el año.

"Sabemos que hay significado y fuerza en los alimentos simbólicos que preparamos para Rosh Hashaná, y por lo tanto, nos esforzamos por comer lo que es dulce y bendecir y rezar sobre estos alimentos", dijo. "Pero si somos tan particulares en buscar simanim significativos, no hay mejor simán que una disposición agradable, una sonrisa y la paciencia que mostramos hacia los demás. Y no hay simanim peores que la ira y la terquedad. Después de todo, nuestro comportamiento también tiene influencia y consecuencias, como dice en la Gemara: 'Quien muestra compasión a otros recibe compasión del Cielo' (Shabat 151b). En Rosh Hashaná, necesitamos prestar especial atención a los simanim de afecto, amor y bondad".

Sonido del Alma

Mientras que otras naciones celebran el año nuevo con una fiesta estruendosa, nosotros empezamos el año nuevo de una manera completamente diferente, dedicando varios minutos a estar en silencio y simplemente escuchar. En consecuencia, la bendición que recitamos, "Baruch Ata... lishmo'a kol shofar", refleja que estamos participando de una mitzvá que no implica hacer nada, solo escuchar.

El sonido del shofar evoca eventos importantes en nuestra historia: la Akeida cuando un carnero fue sacrificado en lugar de Yitzchak; los toques del shofar que se escucharon en la entrega de la Torá en el Monte Sinaí; y el Yovel (año del Jubileo), cuando los esclavos eran liberados. También nos recuerda la Redención futura, que, según los profetas, será anunciada por los sonidos del shofar.

No hablamos, reaccionamos ni discutimos durante varios momentos, solo escuchamos. No intervenimos y expresamos nuestra opinión; silenciamos el ruido de toda la actividad y ajetreo a nuestro alrededor y dentro de nosotros y nos concentramos en un sonido puro: la voz del alma.

¿Qué 'Reuben' serás?

¿Cuáles son tus pensamientos sobre Rosh Hashaná? El Rabino Kalonymous Kalman Shapira, el Rebe de Piaseczno, aconseja que en lugar de examinar el año pasado, deberíamos mirar principalmente hacia el año que viene y considerar exactamente lo que queremos de nosotros mismos en cada área de la vida.

El Rabino Shapira fue asesinado durante el Holocausto, pero dejó un valioso legado educativo: "Si deseas servir a Hashem y elevarte a ti mismo, y no estar en el mismo lugar a los setenta años como estabas en tu Bar Mitzvá, haz esto: cada año, establece un objetivo para ti mismo. Si tu nombre es Reuben, por ejemplo, imagina al Reuben que te gustaría ser dentro de un año, sus logros, trabajo, rasgos de carácter y todo lo demás sobre él. Con este Reuben imaginario en mente, mídete a ti mismo contra él a lo largo del año. De esta manera, puedes ver exactamente en qué estás fallando y qué tipo de trabajo necesitas hacer para convertirte en él. Esfuérzate para que tu servicio diario a Dios y tu refinamiento personal sean suficientes para cumplir tu objetivo de convertirte en el Reuben que deseas ser dentro de un año.

Bienvenidos a casa, Bubbys

Yaakov Selavan es el vicepresidente del Consejo Regional de Golán. Explicando su decisión de quedarse en el Norte durante estas semanas tensas, escribió: Hemos elegido quedarnos y aferrarnos a la tierra a pesar de la situación desafiante. Y si alguien piensa que estamos locos, deben saber, y Hezbollah también debería saber, que a pesar del año difícil que Israel ha soportado, la semana pasada aterrizó otro avión lleno de nuevos inmigrantes en el Aeropuerto Ben Gurion.

Yaakov escribió que después de años de deliberación, fue precisamente ahora, en medio de esta dificultad, que la realización se hizo evidente para muchos en la Diáspora de que era hora de volver a casa. Entre los que llegaron a esta comprensión estaban la abuela de Yaakov, Jacqueline Yocheved Hirsch, de 87 años, y su hermana, Marsha Rubkin, de 89, ambas de Atlanta. Jacqueline vivirá en Jerusalén y Marsha vivirá en Rehovot.

"La mayoría de los nietos de Bubby y la hermana han estado en Israel durante muchos años, y ambos tienen docenas de bisnietos aquí", continuó Yaakov. "Ya no tenemos una 'Abuela de América'".

"Esto nos aclara cómo no debemos dar por sentado el hecho de que podemos vivir aquí y cómo, a pesar de los desafíos, no hay un lugar mejor para estar. Así que, mientras pasé el Shabbat aquí en el norte, Bubby estaba en el Kotel, donde escuchó la haftará por primera vez como israelí, una haftará que le habla directamente: 'Levanta los ojos y mira cómo se reúnen y vienen hacia ti; tus hijos vendrán de lejos.'"