"Persona non grata": Israel prohíbe la entrada en el país a Guterres, Secretario General de la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel declaró 'persona non grata' al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y lo prohibió oficialmente de entrar a Israel, según una publicación en X/Twitter el miércoles.

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, luego declaró que EE. UU. considera que este paso "no es productivo en absoluto" debido al papel de la ONU en la región.

"Una de las cosas que siempre hemos dicho es que Israel debe ser consciente en todo momento de su imagen en el mundo, y medidas como esta no son productivas para mejorar su posición en el mundo", agregó Miller.

La prohibición de entrada, según el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, se debió al fracaso de Guterres en "condenar inequívocamente" el masivo ataque con misiles de Irán a Israel.

"Cualquiera que no pueda condenar inequívocamente el ataque atroz de Irán a Israel, como casi todos los países del mundo lo han hecho, no merece poner un pie en suelo israelí", escribió Katz.

Añadió que Guterres aún no ha condenado la masacre del 7 de octubre, que se acerca a su primer aniversario, ni ha condenado el uso de violencia sexual por parte de Hamas.

Katz también criticó a Guterres por no liderar "ningún esfuerzo para declarar [a Hamas] como una organización terrorista".

"Un Secretario General que respalda a terroristas, violadores y asesinos de Hamas, Hezbollah, los hutíes, y ahora Irán, la nave madre del terror global, será recordado como una mancha en la historia de la ONU".

"Israel continuará defendiendo a sus ciudadanos y manteniendo su dignidad nacional, con o sin António Guterres", concluyó.

Tras la invasión de Israel a Líbano el lunes, Guterres publicó en X/Twitter que estaba preocupado por la escalada y dijo que "se debe evitar a toda costa una guerra total en Líbano, y se debe respetar la soberanía e integridad territorial de Líbano".

Tras el ataque de Irán a Israel el martes por la noche, Guterres llamó a un alto el fuego.

Israel no fue mencionado en las publicaciones.

Fracaso en condenar a Hamas

En abril, las Naciones Unidas omitieron a Hamas de su lista negra de partes estatales y no estatales culpables de violencia sexual en 2023, debido a la falta de lo que consideraban ser pruebas creíbles.

La lista negra era parte de un informe anual más grande sobre violencia sexual elaborado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo estar "disgustado" por el informe en un comunicado emitido a los medios.

"Guterres ha convertido a la ONU en una institución extremadamente antisemita y anti-Israel durante su mandato, que será recordado como el más oscuro en la historia de la organización", dijo Katz.

