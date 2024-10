Sobreviviente de Nova que abatió al terrorista de Jaffa recibe agradecimientos

Lev Kreitman, quien sobrevivió al ataque de Hamas el 7 de octubre en el Festival de Música Nova, mató a uno de los terroristas durante el ataque en Jaffa el martes y luego compartió su historia con los medios israelíes tras el ataque.

Relató los momentos previos a su intervención, diciendo: "Estaba comprando en una tienda cercana cuando escuché disparos. Salí, saqué mi arma. Vi a otro civil armado; empezamos a acercarnos".

האזרח שחיסל את אחד המחבלים ביפו: "הבנתי ישר שזה פיגוע. ניסיתי לעשות את המקסימום בתוך סיטואציה הזויה"@lirankog pic.twitter.com/YJb2PppvN9 — כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024

"Vimos civiles tirados en el suelo, desafortunadamente muertos."

"Identifiqué a dos terroristas y comencé a avanzar muy lentamente. Uno de ellos me vio y empezó a moverse en mi dirección. El segundo corrió en otra dirección. Lo sorprendí [al primer terrorista] por el costado y disparé."

"Entendí de inmediato que era un ataque terrorista. Estuve en Gaza durante medio año; intenté hacer lo mejor que pude en una situación inimaginable."

Seguridad israelí en el lugar de un tiroteo en Jaffa, 1 de octubre de 2024 (credit: ITAI RON/FLASH90)

Aclaró a los medios israelíes que su arma no era del ejército, sino que era su pistola personal, la cual había solicitado después de cinco meses de luchar en Gaza.

Ben-Gvir dice que armarse salva vidas

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, elogió a Lev por salvar vidas tanto durante el ataque terrorista como el 7 de octubre cuando ayudó a rescatar a personas heridas en la masacre del Festival Nova.

Hizo un llamado a las personas para que se armen, diciendo: "Armaos; salva vidas".

Ben-Gvir dijo que el Ministerio de Seguridad Nacional había aprobado más de 120,000 nuevas licencias de armas, incluida la de Lev, en los últimos seis meses.

Lev es el director de Midburn, la versión de Israel del Burning Man; estaba en el festival con su equipo de producción, planeando Midburn.

Lev reconocido por su valentía

Hablando sobre las secuelas del ataque, dijo: "El otro civil armado fue a verificar a los civiles heridos pero descubrió que no podían hacer nada, y mientras tanto, todos los servicios de rescate habían comenzado a llegar".

Al día siguiente, Lev regresó a la escena para colocar una corona de flores en honor a las víctimas. Mientras colocaba la corona, transeúntes lo reconocieron y gritaron: "¡Este es el tipo que mató al terrorista; me salvó la vida!"

Lev fue rápidamente rodeado por una multitud agradecida de residentes que le agradecieron por su valentía.

Después de pasar la noche anterior con amigos, Lev "fue a la policía a dar testimonio." Después, dijo: "Vine aquí para hacer arreglos y colocar coronas de flores en la escena. Es importante para mí expresar mis condolencias a las familias de las víctimas y rezar por la recuperación de los heridos. Al final, nuestros enemigos tienen miedo cuando estamos unidos."