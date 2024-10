El Shin Bet y las FDI evitan más de 1,200 ataques terroristas en Israel

Desde que comenzó la Guerra Israel-Hamas el 7 de octubre de 2023, el Shin Bet y la IDF han frustrado más de 1,200 ataques terroristas significativos, según los datos del establecimiento de defensa.

La alta cantidad de ataques terroristas frustrados incluye aproximadamente 900 ataques terroristas con disparos y alrededor de 290 ataques terroristas explosivos. Esto es más del doble de la cantidad de ataques frustrados en muchos años anteriores.

Para comparación, se frustraron 1,032 ataques significativos en 2023 y se previnieron 472 ataques significativos en 2022.

Sin embargo, con las próximas festividades de Tishrei, comenzando con Rosh Hashaná y terminando con Simchat Torá, la festividad durante la cual Hamas atacó a Israel el año pasado, matando aproximadamente a 1,200 personas y secuestrando a 251, el establecimiento de defensa está en máxima alerta.

Máxima alerta por posibles ataques terroristas

El Shin Bet recibe regularmente docenas de advertencias sobre posibles ataques terroristas de varios sectores, especialmente en Cisjordania. Ahora, la agencia está preocupada por el potencial de ataques imitadores inspirados por el ataque terrorista en Jaffa el martes, durante el cual murieron siete personas.

Soldado de las IDF opera en Cisjordania, 30 de septiembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El establecimiento de defensa ha identificado un aumento en la audacia y calidad de los ataques desde Cisjordania a pesar de una disminución en el número total de ataques.

El Shin Bet y las FDI continúan realizando arrestos en Cisjordania y llevando a cabo operaciones en campos de refugiados para abordar la creciente presencia de milicias locales.

Al mismo tiempo, el Comando Central de las FDI ha impuesto un cierre en la ciudad de Hebrón tras el ataque en Jaffa.

Además, una investigación tras el ataque reveló que uno de los dos terroristas involucrados en el incidente trabajaba en Jaffa y conocía la zona y las rutinas diarias de algunas personas en la zona.

Este conocimiento ayudó en la planificación y ejecución del propio ataque.