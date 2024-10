¡Vergüenza! Netanyahu critica el llamado de Macron a embargo de armas a Israel

"¡Qué vergüenza para ellos!" Declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu el sábado por la noche mientras criticaba enérgicamente al presidente francés Emmanuel Macron y a otros líderes occidentales que pedían un embargo de armas a Israel.

Netanyahu, en un discurso apasionado, acusó a estos líderes de hipocresía, afirmando que mientras Irán continúa armando a sus representantes en la región, países que dicen estar en contra del terrorismo ahora buscan limitar la capacidad de Israel para defenderse.

"¿Está imponiendo Irán un embargo de armas a Hezbolá, a los hutíes, a Hamás y a sus otros representantes? Por supuesto que no", dijo Netanyahu. "Este eje del terror actúa juntos. Pero países que supuestamente se oponen a este eje del terror piden un embargo de armas a Israel. ¡Qué vergüenza!"

Los comentarios de Netanyahu llegan en medio de la presión creciente de líderes internacionales, incluido Macron, que han expresado preocupaciones por las operaciones militares de Israel, especialmente en Gaza. Israel ha intensificado su respuesta después del ataque del 7 de octubre por parte de Hamás, que dejó cientos de civiles israelíes muertos.

Macron sugirió en una entrevista el sábado que se debería reconsiderar el suministro de armas a Israel debido al impacto humanitario en Gaza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, con las armas como telón de fondo (Ilustrativo.) (credit: Canva, REUTERS/SARAH MEYSSONNIER, YVES HERMAN/REUTERS)

"Hoy, Israel se está defendiendo en siete frentes contra los enemigos de la civilización", dijo. Enumeró las batallas contra Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y milicias respaldadas por Irán en Yemen, Irak y Siria. Netanyahu también mencionó los esfuerzos continuos para combatir grupos terroristas en Cisjordania.

Todo vuelve a Irán

Netanyahu también señaló a Irán como el orquestador de estos ataques. "Estamos luchando contra Irán, que la semana pasada lanzó más de 200 misiles balísticos directamente a Israel y que está detrás de esta guerra de siete frentes contra Israel", afirmó.

El primer ministro también instó a la solidaridad internacional con Israel, retratando el conflicto como una batalla global contra el extremismo. "Mientras Israel lucha contra las fuerzas de barbarie lideradas por Irán, todos los países civilizados deberían estar firmemente al lado de Israel", dijo.

A pesar de los llamados a un embargo de armas, Netanyahu se mostró desafiante, expresando confianza en la capacidad de Israel para prevalecer. "Israel ganará con o sin su apoyo", dijo. "Pero su vergüenza continuará mucho después de que la guerra haya sido ganada".

Mientras Israel sostiene que sus operaciones militares son esenciales para su supervivencia, Macron y otros líderes han pedido moderación y una reevaluación de la ayuda militar a la luz de la crisis humanitaria en curso en Gaza.

El MK Boaz Bismuth también respondió a Macron en una publicación en Twitter en francés, diciendo: "¡Tu llamado a un embargo de armas contra Israel es escandaloso!"

"Al intentar evitar que Israel se defienda, no solo estás obstaculizando su capacidad para proteger a sus propios ciudadanos, sino que también estás impidiendo que proteja a Francia y al mundo libre del mismo terror mortal al que te enfrentaste, aún enfrentas y, según tu llamado vergonzoso, pareces estar dispuesto a seguir soportando".

El derecho de Israel a la autodefensa es incuestionable.

Recuerde, Sr. Presidente: Israel también está luchando por usted", concluyó su publicación.