Un muerto y nueve heridos en ataque terrorista en estación de Beer Sheva

Una persona murió y al menos nueve resultaron heridas en un ataque terrorista después de que se escucharan disparos en la estación central de autobuses de Beersheba, en el sur de Israel, el domingo, dijo la policía, calificando el incidente como un ataque terrorista.

Magen David Adom (MDA) dijo que sus paramédicos estaban brindando tratamiento médico en el lugar a nueve personas que habían resultado heridas con diversos grados de lesiones, con informes de más.

La joven que resultó gravemente herida falleció a causa de sus heridas en el hospital.

Además, MDA dijo que estaba trasladando al Centro Médico Soroka en Beersheba a dos personas en estado grave, cuatro personas en estado moderado y dos individuos que resultaron levemente heridos.

Según informes de los medios israelíes, se cree que el terrorista era Ahmad Said Suliman al-Ukabi, un ciudadano israelí de 29 años de origen beduino.

Condenas en todo el espectro

Tras el ataque, el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir pidió la deportación del terrorista y su familia, según medios israelíes. "Exigiremos hoy la deportación de las familias de terroristas." Esto a pesar de la ciudadanía israelí del terrorista.

Mansour Abbas, líder de Raam (Lista Árabe Unida), condenó el ataque, diciendo: "Esta no es la forma de actuar de los ciudadanos árabes que supieron mostrar un compromiso cívico moral y legal y aborrecen cualquier tipo de violencia, rechazando cualquier intento de arrastrarlos a participar en actos de violencia política."

"Brindamos tratamiento inicial en el lugar a una joven gravemente herida que luego fue trasladada al hospital", actualizó United Hatzalah. "Tratamos a otra mujer en estado crítico y a cuatro personas con lesiones de leves a moderadas. Además, asistimos en el lugar a varias personas que sufrieron un shock emocional debido a la naturaleza del incidente."

El atacante fue eliminado, según MDA.

La policía añadió que había grandes fuerzas en la escena.

Esta es una historia en desarrollo.