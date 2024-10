Un año después de la masacre del 7 de octubre, falta investigación oficial

A pesar del abrumador apoyo en las encuestas para la formación de un Comité Nacional de Investigación para investigar la masacre de Hamas del 7 de octubre, miembros del gobierno de Israel indicaron varias veces en las últimas semanas que no tenían la intención de hacerlo, y en su lugar intentarán formar un comité cuyo nivel de independencia y autoridades siguen siendo poco claros.

La última indicación de esto llegó en una entrevista en la radio Kan el domingo por la mañana con la Ministra de Transporte MK Miri Regev, quien dijo que un Comité Nacional de Investigación, cuyos miembros son elegidos por el Presidente de la Corte Suprema, no es apropiado para investigar los eventos que llevaron a la masacre de Hamas ya que los tribunales también fueron 'parte de decisiones' tomadas en esos años que afectaron la situación de seguridad de Israel.

La ministra dio como ejemplos decisiones judiciales sobre demolición de casas, cuerpos de terroristas y reglas de enfrentamiento. El gobierno debería formar una investigación nacional, dijo Regev, pero una que sea "aceptada por todas partes de la sociedad".

Regev, quien es miembro del Gabinete de Seguridad Nacional, dijo que no sabía cuál sería el mecanismo para formar dicho comité, y agregó que no debería formarse hasta que la situación de seguridad en el Norte se estabilice. No dio una estimación de cuánto tiempo llevaría esto.

Otra indicación de esto se dio durante una conferencia de prensa el 1 de octubre organizada por una investigación civil que se formó en julio. Uno de los fundadores de la investigación dijo que había descubierto que el gobierno planeaba promulgar legislación para formar un nuevo tipo de comité cuyos miembros serán nombrados de forma equitativa por la coalición y la oposición, e incluirán también representantes de las comunidades afectadas por la masacre.

Culpar a la oposición

En respuesta a una pregunta, un portavoz del Ministro de Justicia Yariv Levin confirmó que "el primer ministro quiere formar una investigación cuya composición y mandato serán acordados por la coalición y la oposición". Sin embargo, el portavoz enfatizó que "no se estaban avanzando iniciativas legislativas en este momento".

En agosto, un miembro de la Knesset del Likud dijo en una entrevista al Jerusalem Post que definitivamente habría una investigación, pero "no necesariamente" un Comité Nacional de Investigación.

Un Comité Nacional de Investigación es la investigación más poderosa en el sistema legal de Israel y el único tipo de investigación que opera completamente independiente del escalón político. Sus miembros son designados por el Jefe de Justicia, y tiene el poder de citar a testigos y hacer recomendaciones personales con respecto a individuos. Los otros tipos de investigaciones son comités de investigación designados por el gobierno y el parlamento.

Una encuesta dirigida por Nimrod Nir del Laboratorio Agam de la Universidad Hebrea antes del primer aniversario de la masacre del 7 de octubre, que incluyó una muestra relativamente grande de más de 2,500 encuestados, encontró que el 70% de los israelíes apoyan la formación de un Comité Nacional de Investigación para investigar la responsabilidad del gobierno y los servicios de seguridad en los fracasos que llevaron a la masacre de Hamas. El 61% dijo que creen que el gobierno está intentando evadir la formación de dicho comité, y el 53% está de acuerdo en que el hecho de que el comité aún no se haya formado pone en peligro la seguridad nacional de Israel.

Además, la encuesta encontró que el 43% de los israelíes creía que el gobierno era el organismo más responsable de la masacre, en comparación con el 37% que creía esto sobre el ejército y las agencias de seguridad.