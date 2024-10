Familias de 101 rehenes protestan ante la casa del PM: Aún es 7 de octubre

Las familias de los rehenes, acompañadas por multitudes de israelíes, se reunieron el lunes 7 de octubre de 2024 cerca de la Plaza París de Jerusalén antes de marchar en silencio hacia la casa del primer ministro en la calle Azza.

Salieron alrededor de las 6 a. m., y la multitud llegó a la barricada policial a pocos cientos de metros de la residencia oficial justo antes de las 6:29, momento en que comenzó el ataque de Hamas contra Israel un año antes.

La multitud esperó en silencio, los familiares de los rehenes sosteniendo una pancarta con los rostros de los rehenes aún retenidos en Gaza o con carteles con los rostros de sus familiares secuestrados. El tío de Edan Alexander, un soldado solitario tomado como rehén durante su servicio, se envolvió en Tefilín.

Cuando el reloj marcó las 6:29, comenzó una sirena, continúo durante dos minutos mientras la multitud inclinaba la cabeza en silencio.

"Miré el calendario y hoy es 7 de octubre, pero para nosotros, ha sido 7 de octubre durante un año", dijo Gil Dickmann, cuya prima Carmel Gat fue asesinada en cautiverio de Hamas, al Jerusalem Post después de la sirena y los discursos de las familias que siguieron.

Los israelíes se reunieron en Jerusalén a primera hora de la mañana del 7 de octubre de 2024 para pedir el regreso de los rehenes. (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

Gat, de quien los rehenes liberados dicen que les enseñó yoga y ejercicios de atención plena en cautiverio para ayudarlos a sobrevivir, fue asesinada junto con otros cinco rehenes el mes pasado, después de que los seis sobrevivieran durante casi 11 meses en cautiverio. Fueron asesinados justo antes de que las fuerzas de las FDI los alcanzaran, según informó el ejército.

Dickmann recordó el 7 de octubre del año pasado, diciendo que se siente como si hubiera sido ayer. Recordó videos de su tía minutos antes y minutos después de que fuera asesinada por terroristas de Hamas.

"Realmente no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y que los rehenes sigan allí", dijo.

"No hay ninguna oferta sobre la mesa que los haga regresar; eso es lo que más nos duele.

"Estaba al alcance de la mano recuperarla. Estaba al alcance de la mano recuperar a todos los rehenes", dijo.

"Lo sentiré en mí mismo por el resto de mi vida", añadió.

"Hay 101 rehenes todavía allí, y creo que lo que Carmel hubiera querido no es que vengásemos su muerte ni que lamentáramos el hecho de no haberla salvado, sino enfocarnos en los rehenes que aún están vivos y que aún podemos salvar, y en los que podemos traer de vuelta y enterrar aquí en Israel".

Dickmann habló sobre los intentos de Gat de cuidar a los otros rehenes que estaban con ella en cautiverio. "Incluso en los momentos más oscuros y los lugares más sombríos, ella encontró la fuerza dentro de sí misma para ser fuerte por ellos. Eso fue lo más importante; esto sigue siendo lo más importante: ser fuertes por los rehenes que están allí".

"Los rehenes no han perdido la esperanza; estoy seguro de ello. Están sentados ahí pensando, 'Está bien, va a llegar un acuerdo. Sé que va a llegar un acuerdo.' Y si ellos siguen teniendo esperanza, nosotros también debemos mantenerla y hacer que ese día llegue".

Dickmann dijo que las acciones de los israelíes fueron clave para lograr el acuerdo de noviembre que trajo de vuelta a decenas de rehenes. "Exigimos un acuerdo, y llegó un acuerdo. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer ahora, porque esta es nuestra oportunidad de salvar vidas".

Tras el momento de silencio, los familiares de los rehenes hablaron a la multitud, muchos compartiendo recuerdos de sus seres queridos y hablando sobre su experiencia del 7 de octubre del año pasado.

“Omry, mi vida, te extraño como loca,” dijo Niva Wenkert, cuyo hijo Omer está cautivo. “Te extraño como loca. Te extraño en cada segundo, en cada célula de mi cuerpo, con cada respiración, Omer.”

“Mi Omry, lo que más me asusta es la mirada que me darás cuando regreses. Me mirarás con una expresión que preguntará, ‘¿Dónde estabas? Mamá, ¿dónde están los valores con los que me criaste? Mamá, esperé demasiado tiempo. Mamá, ¿qué sucedió aquí?’”

“¿Cómo lo justificaré? ¿Qué le diré?” preguntó.

“Para 101 rehenes, todavía es el 7 de octubre, y siguen rezando en cada momento para que vayamos a rescatarlos, para que les digan que van a casa, que su pesadilla terminará,” dijo Shir Siegel, cuyo padre Keith sigue en cautiverio.

Yuli Ben Ami, cuyo padre Ohad aún está cautivo en Gaza, leyó su última conversación con él cuando terroristas de Hamas entraron a su hogar.

Ben Ami le dijo a su padre que ella les había pedido que enviaran fuerzas a su casa para salvarlo y preguntó cómo estaba.

Ohad le dijo a su hija que los terroristas estaban en su habitación segura, y luego ella recibió una foto de él siendo llevado a Gaza.

'Estamos aquí esperándote'

"Deseo que me escuches y sepas que estamos aquí esperándote", dijo, explicando que su padre sabía que su familia estaba en peligro ese día y tal vez no sabía que ahora estaban a salvo.

Un participante en la manifestación explicó por qué asistió a la protesta temprano por la mañana, diciendo que era porque aún hay rehenes retenidos un año después del 7 de octubre.

"Hay 100 rehenes retenidos [en Gaza], y creo que no podemos volver a nuestras vidas normales sabiendo eso. Podría haber sido yo, podría haber sido tú, podría haber sido cualquiera de nosotros", explicó.

Otra participante dijo que siente una obligación moral de actuar para traer a casa a los rehenes a pesar de la extrema desesperanza que sienten.

Es una locura y le hace sentir que no tiene "nada que perder" ver lo que el país se ha convertido y lo que el gobierno está haciendo para mantener el poder, agregó.

Israel debe "poner fin a la guerra para que podamos recuperarnos", agregó, diciendo que "mientras los rehenes estén allí, no hay forma de cerrar el ciclo".