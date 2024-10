En el aniversario del 7 de octubre: Misiles de Hamás impactan en el centro de Israel

Hamás disparó cinco cohetes contra el centro de Israel desde Khan Yunis en la Franja de Gaza, informaron las FDI el lunes, tras las sirenas de cohetes que sonaron en la zona a partir de las 11:00 a.m. hora local.

Las alertas sonaron en Tel Aviv, Kfar Chabad y Rishon Lezion, entre otras localidades en el centro del país.

El ejército señaló que se habían identificado impactos de cohetes.

Poco después de las alertas, Magen David Adom dijo que sus paramédicos, que operaban en el área del Consejo Regional Sdot Dan, estaban brindando atención médica y transfiriendo a dos mujeres de unos 30 años que sufrieron heridas leves por metralla al Centro Médico Shamir.

El paramédico de MDA, Yossi Nabul, narró lo que vio al llegar al lugar.

"Llegamos rápidamente al lugar y vimos a las dos mujeres heridas, que estaban plenamente conscientes y sufriendo heridas leves de metralla. Les brindamos tratamiento médico inicial en el lugar y las transportamos en ambulancia de MDA al hospital, donde estaban en condición leve. Durante el tratamiento, comprendimos que una de las heridas estaba dentro de un edificio y la otra estaba en un área abierta cercana", dijo.

Paramédicos del Magen David Adom en el lugar donde se registraron heridos. 7 de octubre de 2024. (credit: MAGEN DAVID ADOM)

MDA añadió que sus paramédicos también estaban tratando a varias personas que sufrían de ansiedad y habían resultado heridas mientras corrían hacia habitaciones más seguras en diversas escenas.

Posteriormente, Chabad informó que había habido un impacto directo en Kfar Chabad.

El vicejefe del Consejo Regional de Sdot Dan, Benjamin Lifshitz, le dijo al Jerusalem Post lo que había ocurrido en Kfar Chabad después del bombardeo. "Salimos afuera y corrimos hacia el lugar, donde encontramos un pequeño cráter. Dos mujeres, que estaban dentro de la casa, resultaron heridas por metralla", dijo, agregando que fueron evacuadas al hospital.

Lifshitz señaló que hubo daños en edificaciones y vehículos, añadiendo, "Dios sabe qué podría haber pasado" si hubiera habido un impacto en una estructura menos estable.

Imágenes del impacto directo de un cohete en un patio de Kfar Jabad. 7 de octubre de 2024 (Credit: Chabadniks)

La policía posteriormente señaló que las fuerzas estaban operando en el lugar donde la metralla de un interceptor había impactado en el área de Holon.

Hamás se atribuye la responsabilidad

Poco después de que sonaran las alarmas, las Brigadas al-Qassam de Hamás asumieron la responsabilidad de los ataques, afirmando que habían disparado cohetes "profundamente dentro" del territorio israelí.

Más tarde el lunes, las FDI dijeron que los aviones de la Fuerza Aérea de Israel habían atacado los lanzadores de Khan Yunis que habían disparado hacia el centro de Israel. El ejército añadió que durante el ataque, se notaron varias explosiones secundarias, lo que señala la presencia de armas en la zona.

Los disparos de cohetes se produjeron en medio de la conmemoración del primer año de la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás en el sur de Israel.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este artículo.

Esta es una noticia en desarrollo.