FIFA investiga denuncias de discriminación por Israel hechas por Palestina

El comité disciplinario de la FIFA investigará las acusaciones de discriminación planteadas por la Asociación de Fútbol de Palestina (PFA) después de que presentara una propuesta para suspender a Israel en mayo, dijo el organismo rector del fútbol mundial el jueves.

La PFA había propuesto suspender a Israel por la guerra en Gaza, acusando a la Asociación de Fútbol de Israel (IFA) de complicidad en violaciones de leyes internacionales por parte del gobierno israelí, discriminación contra jugadores árabes e inclusión en su liga de clubes ubicados en territorio palestino.

FIFA investigará acusaciones

La IFA rechazó las acusaciones y la FIFA ordenó una evaluación legal.

"El Comité Disciplinario de la FIFA tendrá el mandato de iniciar una investigación sobre la presunta ofensa de discriminación planteada por la Asociación de Fútbol de Palestina", dijo la FIFA en un comunicado.

Manifestantes reunidos frente al edificio de la Asociación Sudafricana de Fútbol para exigir que la FIFA suspenda la afiliación de Israel, el 16 de marzo de 2024, en Johannesburgo. (credit: Ihsaan Haffejee/Anadolu via Getty Images/JTA)

La participación de equipos israelíes presuntamente ubicados en territorios palestinos en competiciones de fútbol israelí también estará sujeta a una investigación.

"El Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA será encargado de investigar... la participación en competiciones israelíes de equipos de fútbol israelíes presuntamente ubicados en el territorio de Palestina", dijo el organismo rector.

La APF ha afirmado que al menos 92 jugadores palestinos - no profesionales - han sido asesinados en la guerra, la infraestructura futbolística ha sido destruida, sus ligas suspendidas y su selección nacional obligada a jugar las clasificatorias para la Copa del Mundo en el extranjero.

En su propuesta, la APF quería que la FIFA adoptara "sanciones apropiadas" contra los equipos israelíes, incluida la selección nacional y los clubes.

"El Consejo de la FIFA ha implementado la debida diligencia en este asunto tan delicado y, basados en una evaluación exhaustiva, hemos seguido el consejo de los expertos independientes", dijo el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"La violencia continúa en la región confirma que, por encima de todas las consideraciones, y como se declaró en el 74° Congreso de la FIFA, necesitamos paz.

"Mientras seguimos extremadamente impactados por lo que está ocurriendo, y nuestros pensamientos están con aquellos que están sufriendo, instamos a todas las partes a restaurar la paz en la región de inmediato."