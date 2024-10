‘Nunca olvidaremos a los caídos’: Líderes internacionales comparten mensaje por el 7 de octubre

Líderes internacionales abordaron el lunes la masacre del 7 de octubre mientras Israel conmemoraba el primer aniversario de la masacre perpetrada por terroristas de Hamas.

La Enviada Especial de EE.UU. contra el antisemitismo, Deborah Lipstadt, publicó varios mensajes en X/Twitter, calificando la masacre del 7 de octubre como "un acto motivado por años de profundo odio antisemita arraigado."

Today marks one year since Hamas terrorists murdered around 1,200 men, women, and children in Israel - an act motivated by years of deep-seated antisemitic hatred. We mourn those slain and demand the immediate release of hostages still held by Hamas. — Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) October 7, 2024

Lipstadt enfatizó además la coalición global de más de 40 países y organizaciones que apoyan las Directrices Globales lideradas por EE.UU. para Combatir el Antisemitismo, agregando que EE.UU. estaba buscando urgentemente expandir la lista. También hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse y "crear un mundo donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto."

“Let us honor the memory of those we lost by standing together against antisemitism and all forms of hate. Together, through action, we can create a world where all people are treated with dignity and respect.” —Ambassador Lipstadt May their memory be a blessing. ️… pic.twitter.com/ohW4JLEGLZ — Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) October 7, 2024

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó un mensaje en hebreo en X/Twitter el lunes por la mañana.

שבעה באוקטובר.הכאב עודנו כאן, חריף כמו לפני שנה. כאבו של העם הישראלי. כאבנו שלנו. כאבה של האנושות הפצועה.לא נשכח את הנספים, את החטופים, ואת המשפחות שליבן שבור מההיעדר או מהציפייה לשיבה. מחשבותי נתונות להן בהזדהות. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2024

"No olvidaremos a los caídos, a los rehenes y a las familias cuyos corazones están rotos por su ausencia o la expectativa de su regreso", escribió el líder francés.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también se refirió a la masacre en una publicación en X, calificándola como el "día más oscuro en la historia judía desde el Holocausto".

7 October 2023 was the darkest day in Jewish history since the Holocaust.One year on from these horrific attacks we must unequivocally stand with the Jewish community and unite as a country.We will not falter in our pursuit of peace and on this day of pain and sorrow, we… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 7, 2024

Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

'Debemos estar con la comunidad judía'

Añadió: "Un año después de estos ataques horribles, debemos estar inequívocamente con la comunidad judía y unirnos como país.

"No vacilaremos en nuestra búsqueda de la paz, y en este día de dolor y tristeza, honramos a los que perdimos y continuamos con nuestra determinación de liberar a los que siguen siendo rehenes, ayudar a los que están sufriendo y asegurar un futuro mejor para el Medio Oriente", señaló Starmer.

El canciller alemán Olaf Scholz también compartió una publicación en X en hebreo, escribiendo: "Compartimos el dolor con ustedes".

אנו חולקים עמכם את הכאב. pic.twitter.com/w1pi1q5iT9 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 7, 2024

El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, compartió en la plataforma de redes sociales: "Un año después de la masacre del 7 de octubre, parece que el mundo está olvidando el horror y la maldad que tuvieron lugar ese día. Es hora de que nos pongamos del lado de Israel."

A year after the October 7 massacre it feels as though the world is forgetting the horror and the evil that took place that day.It is time for us to stand with Israel. Bring back moral clarity. Bring back the hostages. pic.twitter.com/fkhQ6eulBn — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 7, 2024

"Devolver la claridad moral. Devolver a los rehenes", escribió Johnson.

El embajador japonés en Israel, Arai Yusuke, publicó un video en la cuenta oficial de la embajada para conmemorar la tragedia.

השגריר אראי במסר לציון יום השנה למתקפת ה-7 באוקטובר: pic.twitter.com/qgZxKqrgxX — Embassy of Japan in Israel (@JapanEmb_Israel) October 7, 2024

En el video, el embajador Arai envió sus condolencias a los rehenes restantes y sus familias, y reiteró la condena constante de Japón a la brutal masacre de Hamas.