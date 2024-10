Es hora de poner fin al sufrimiento: Biden clama por un alto al fuego

En este día del año pasado, el sol se levantó en lo que se suponía sería una festiva fiesta judía; el presidente Biden comenzó su declaración oficial desde la Casa Blanca, marcando un año desde el ataque del 7 de octubre.

"Al atardecer, el 7 de octubre se convirtió en el día más mortal para el pueblo judío desde el Holocausto", dijo Biden en su declaración. "Hoy se cumple un año de luto por los más de 1,200 inocentes de todas las edades, incluidos 46 estadounidenses, masacrados en el sur de Israel por el grupo terrorista Hamas".

Un año desde que Hamas cometió actos horribles de violencia sexual, desde que más de 250 inocentes, incluidos 12 estadounidenses, fueron tomados como rehenes y un año para los sobrevivientes "que llevan heridas, vistas y no vistas, y que nunca serán los mismos".

"Y un año de una guerra devastadora," añadió.

"En este solemne aniversario, seamos testigos de la brutalidad indescriptible de los ataques del 7 de octubre, pero también de la belleza de las vidas que fueron arrebatadas ese día", dijo Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla con los medios de comunicación antes de embarcar en el Air Force One, de camino a Washington, D.C., en la Base Aérea de Dover, en Dover, Delaware, Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/Anna Rose Layden)

Recuerdos de un Milenio

Biden reconoció que el 7 de octubre puso de manifiesto "memorias dolorosas dejadas por milenios" de odio y violencia contra el pueblo judío, por eso, poco después del ataque se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Israel en tiempos de guerra.

"En ese momento dejé claro al pueblo de Israel: no están solos", dijo. "Un año después, la vicepresidenta Harris y yo seguimos comprometidos plenamente con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir".

Biden dijo que él y Harris apoyan el derecho de Israel a defenderse contra los ataques de Hezbollah, Hamas, los hutíes e Irán.

"La semana pasada, bajo mi dirección, una vez más, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos participaron activamente en la exitosa defensa de Israel, ayudando a repeler un ataque de misiles balísticos iraníes", dijo.

Biden dijo hoy, y cada día, que piensa en los rehenes y sus familias, con quienes se ha reunido y ha compartido su dolor.

"Ellos han pasado por el infierno", dijo. "Mi Administración ha negociado la liberación segura de más de 100 rehenes, incluyendo estadounidenses. No nos rendiremos hasta traer a todos los rehenes restantes a casa de forma segura."

Biden también condenó enérgicamente el "aumento vicioso del antisemitismo" en Estados Unidos y en todo el mundo, diciendo que es inaceptable y "todos debemos estar unidos contra el antisemitismo y contra el odio en todas sus formas."

Biden agregó que cree que la historia recordará el 7 de octubre como un "día oscuro para el pueblo palestino" debido al conflicto desatado por Hamas ese día.

"Demasiados civiles han sufrido demasiado durante este año de conflicto, y decenas de miles han sido asesinados, un costo humano empeorado por terroristas escondiéndose y operando entre personas inocentes", dijo.

Biden dijo que su administración no cesará en su labor para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza que traiga a los rehenes a casa, permita un aumento en la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento en el terreno, asegure la seguridad de Israel y "ponga fin a esta guerra."

Biden dijo que tanto israelíes como palestinos merecen vivir en seguridad, dignidad y paz, y agregó que la administración también sigue creyendo que una solución diplomática a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano es el único camino para restaurar una "calma duradera" y permitir que los residentes de ambos lados regresen de manera segura a sus hogares.

"En este día de conmemoración, que también coincide con los días más sagrados del calendario judío, honramos el espíritu indomable del pueblo judío y lamentamos a las víctimas del 7 de octubre", dijo. "Que su memoria sea una bendición".

En una declaración separada de la Casa Blanca, la Vicepresidenta Kamala Harris dijo que "nunca olvidará" el horror del 7 de octubre.

"Lo que hizo Hamas ese día fue pura maldad, fue brutal y repugnante. Y ha avivado un profundo temor entre el pueblo judío no solo en Israel, sino también en Estados Unidos y en todo el mundo", dijo Harris en su declaración. "La larga y extraordinaria historia judía está llena de pogromos y prejuicios, matanzas y separaciones. Y ahora, en nuestra propia generación, hay otro momento que el mundo nunca debe olvidar".

Harris dijo que está devastada por la pérdida y el dolor del pueblo israelí como resultado del atroz ataque del 7 de octubre.

"Doug y yo rezamos por las familias de las víctimas y esperamos que encuentren consuelo recordando las vidas que sus seres queridos vivieron", dijo.

También rezamos por la seguridad de los judíos en todo el mundo y debemos asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir nada como los horrores del 7 de octubre, añadió Harris.

"Haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que la amenaza que representa Hamás sea eliminada, que nunca más pueda gobernar Gaza, que fracase en su misión de aniquilar a Israel y que la gente de Gaza esté libre del control de Hamás", dijo.

Harris dijo que nunca dejará de luchar por la liberación de todos los rehenes, incluidos los siete ciudadanos estadounidenses, vivos y fallecidos, que aún están retenidos: Omer, Edan, Sagui, Keith, Judy, Gad e Itay.

"Nunca dejaré de luchar por justicia para aquellos que asesinaron a Hersh Goldberg-Polin y a otros estadounidenses", dijo. "Y siempre me aseguraré de que Israel tenga lo que necesita para defenderse contra Irán y los terroristas respaldados por Irán como Hamás. Mi compromiso con la seguridad de Israel es inquebrantable."

Harris añadió que el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre desencadenó una guerra en Gaza y que está desconsolada por la escala de muerte y destrucción en el último año, con decenas de miles de vidas perdidas, niños huyendo en busca de seguridad una y otra vez y padres luchando por obtener necesidades básicas.

"Ya es hora de llegar a un acuerdo de rehenes y de alto el fuego para poner fin al sufrimiento de personas inocentes", dijo Harris. "Y siempre lucharé para que el pueblo palestino pueda realizar su derecho a la dignidad, la libertad, la seguridad y la autodeterminación".

Harris hizo eco de Biden al decir que la administración cree que una solución diplomática en la región fronteriza entre Israel y Líbano es "el único camino para restaurar una calma duradera y permitir que los residentes de ambos lados regresen de manera segura a sus hogares".

"Hoy, mientras lamentamos las vidas perdidas el 7 de octubre, sé que muchos judíos estarán recitando y reflexionando sobre la oración judía de luto, el Kaddish. Sin embargo, las palabras del Kaddish no tratan sobre la muerte", dijo Harris. "La oración se trata de seguir creyendo en Dios y tener fe. Sé que es difícil en medio de tanto trauma y dolor".

"Pero es con ese espíritu que conmemoro este día solemne. No olvidaremos, y no perderemos la fe. Y en honor a todas esas almas que perdimos el 7 de octubre, nunca debemos perder de vista el sueño de paz, dignidad y seguridad para todos." El Secretario de Estado Antony Blinken emitió una declaración en la que dijo que la depravación de los crímenes de Hamas es casi inefable.

"Hoy, conmemoramos un aniversario devastador y trágico. El 7 de octubre de 2023, más de 1,200 hombres, mujeres y niños, incluidos 46 estadounidenses y ciudadanos de más de 30 países, fueron masacrados por Hamas, la mayor matanza de judíos desde el Holocausto," dijo.

Ese día, Hamas también tomó como rehenes a 254 personas, incluidos 12 estadounidenses.

Cuatro de esos estadounidenses - Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Judy Weinstein y Gad Haggai - fueron asesinados por Hamas, dijo Blinken.

Cuatro fueron liberados mediante un acuerdo negociado por Estados Unidos el pasado noviembre, pero cuatro siguen en cautiverio en Gaza: Edan Alexander, Keith Siegel, Sagui Dekel-Chen y Omer Neutra. También hay aproximadamente 97 otros rehenes que siguen en cautiverio en Gaza hoy, añadió.

"Cada uno de ellos debe ser devuelto a sus familias, y Estados Unidos continuará trabajando incansablemente para traerlos de vuelta", dijo Blinken.

Blinken afirmó que los ataques de Hamas el 7 de octubre desencadenaron un año de conflicto, con consecuencias trágicas para el pueblo palestino.

Dijo que Estados Unidos lamenta la muerte de cada inocente que falleció el 7 de octubre y en el año transcurrido desde entonces.

"Es hora de llegar a un acuerdo de alto el fuego que traiga a los rehenes de vuelta, alivie el sufrimiento del pueblo israelí y palestino y que finalmente ponga fin a esta guerra", agregó, diciendo que la comunidad internacional también debe mantenerse firme ante el terrorismo y el extremismo violento, incluidas las fuentes de apoyo para grupos como Hamas.

La comunidad internacional también debe condenar el apoyo de Irán a Hamas y otros grupos terroristas en la región que son responsables de tanta muerte, destrucción e inestabilidad, dijo.

"En este doloroso aniversario, Estados Unidos está junto a Israel mientras se defiende del terrorismo", dijo Blinken. "Permanecemos firmes en nuestro compromiso con la paz duradera y la estabilidad en la región y por un futuro común para israelíes y palestinos con iguales medidas de seguridad, dignidad, oportunidad y libertad".