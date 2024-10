Sobreviviente de Nova revela que presenció violación el 7 de octubre

(JTA) — TEL AVIV – Mientras el sol se ponía sobre el Parque Yarkon de Tel Aviv y las familias de las víctimas y rehenes de Hamas comenzaban a llegar para un memorial el 7 de octubre, una sirena sonó, advirtiendo sobre un misil disparado desde Yemen que obligó a todos a tirarse al suelo, con las manos protegiendo sus cabezas.

Fue un recordatorio contundente de que la guerra que comenzó hace un año estaba lejos de terminar.

El evento —organizado como contrapunto a la ceremonia oficial liderada por el estado, de la cual muchas de las familias en duelo boicotearon— se suponía que sería mucho más grande. Las 50,000 entradas asignadas para el evento fueron reservadas en cuestión de horas tras su lanzamiento, pero debido a las restricciones en tiempos de guerra sobre grandes reuniones, la asistencia se limitó a la prensa y familias de las víctimas.

La audiencia reducida —y una mayor multitud viendo desde todo el mundo a través de la transmisión en vivo— escucharon presentaciones musicales de una serie de celebridades, indignación política por parte de las familias que se sienten abandonadas por el gobierno de Israel y testimonios escalofriantes de sobrevivientes del 7 de octubre.

El uso de violencia sexual por parte de Hamas

En un video transmitido en el evento, Yuval Sharvit Trabelsi, quien sobrevivió a la masacre de Nova pero perdió a su esposo Mor allí, reveló por primera vez que presenció violaciones mientras intentaba evadir a los terroristas de Hamas.

Miles de personas asisten a la conmemoración del 7 de octubre en el parque Yarkon de Tel Aviv el 7 de octubre de 2024. (credit: Courtesy Bereaved Families Memorial)

“Vimos asesinatos, secuestros, pero lo más difícil de todo fue la violación”, dijo. “Nunca he escuchado gritos de ayuda como los que escuché de esa mujer”.

Continuó relatando cómo se untó con la sangre de su esposo para que los terroristas pensaran que estaba muerta. En total, más de 360 personas murieron en el festival de Nova.

El 7 de octubre del año pasado, un cohete lanzado por Hamas activó las alarmas en Tel Aviv más temprano en el día, una señal de que el grupo terrorista todavía representa un peligro después de una campaña de un año por parte de las fuerzas armadas israelíes para eliminarlo. Pero Linda Trabelsi, la madre de Mor, dijo que la amenaza de cohetes no la disuadió de asistir al servicio conmemorativo.

“No venir no era una opción”, dijo a JTA. Pero agregó que el aniversario no fue su día más difícil. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"No, el 7 de octubre de 2023 fue el día más difícil", dijo. "¿Y después de eso? Todos los días desde entonces". Pero señaló que septiembre había sido especialmente difícil, ya que incluía tanto el cumpleaños de Mor como lo que habría sido su primer aniversario de bodas.

Muchas familias de víctimas y rehenes culpan al gobierno por no haber evitado el ataque de Hamas, cuando miles de terroristas asaltaron en masa la frontera sur de Israel, matando a unas 1,200 personas, secuestrando a más de 250 e perpetrando el peor ataque de un solo día en la historia de Israel. Y en el año desde el ataque, muchas familias de rehenes dicen que el gobierno podría haber —y debería haber— hecho más para asegurar su liberación.

"En lugar de estar aquí de manera unida como un pueblo de Israel, esperamos la próxima sirena", dijo el coorganizador Yonatan Shamriz, hermano de Alon Shamriz, quien fue capturado y luego asesinado por soldados israelíes en un caso de identidad equivocada.

"En lugar de que se forme una comisión investigadora estatal para investigar este fracaso colosal, nos quedamos haciéndonos las preguntas nosotros mismos, sin obtener respuestas", dijo. "No hay un ejemplo personal, ni visión, ni liderazgo, ni responsabilidad".

La ira de Shamriz se reflejaba en la realidad de pantalla dividida del día: En contraste con el evento en Tel Aviv, la ceremonia oficial del estado fue grabada con antelación semanas atrás y contó con discursos de los líderes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien las familias de los rehenes culpan por no rescatar a sus seres queridos de los túneles de Gaza.

Existe un amplio apoyo israelí para un esfuerzo intensificado para liberar a los rehenes. Una encuesta publicada el lunes por el Instituto de Democracia de Israel encontró que el 62% de los israelíes dijeron que liberar a los cautivos debería ser el objetivo principal de la guerra, y la mayoría dijo que la guerra en Gaza debería terminarse, en parte para evitar poner en peligro la vida de los rehenes.

Pero Netanyahu centró su discurso en derrotar a Hamas, que enumeró como primer objetivo de la guerra, y prometió continuar la lucha.

"No debemos detener la guerra prematuramente", dijo. "Mientras el enemigo amenaza nuestra existencia y la paz de nuestro país, continuaremos luchando. Mientras nuestros rehenes estén aún en Gaza, continuaremos luchando. No abandonaremos a ninguno de ellos. No me rendiré. Mientras nuestros ciudadanos no hayan regresado a sus hogares de manera segura, continuaremos luchando".

Doron Weiss, quien asistió al memorial en Tel Aviv en honor a su sobrino, el soldado cautivo Matan Angrest, también expresó su enojo hacia el liderazgo de Israel. El mes pasado, su hermana, Anat Angrest, reprodujo un clip de audio recientemente descubierto de su hijo hablando desde Gaza, la primera señal de vida desde su secuestro.

"Ya no tengo lágrimas. Hemos estado viviendo este infierno durante un año. Sabemos que nuestros líderes no están haciendo todo lo posible para liberarlos, y eso duele", dijo Weiss a la Agencia Telegráfica Judía.

Varios líderes comunitarios judíos también asistieron al evento en Tel Aviv, incluido William Daroff, CEO de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, y Eric Fingerhut, presidente y CEO de las Federaciones Judías de América del Norte.

Daroff, quien lideraba una misión de solidaridad, centró su crítica no en Netanyahu, sino en los aliados de Israel tras el ataque.

"Nuestros aliados no estaban allí apoyándonos al final del día. Como judíos, realmente solo podemos contar con judíos", dijo. "Cuando Israel sangra, los judíos estadounidenses sangran y cuando Israel llora, los judíos estadounidenses lloran. Eso se ha convertido en una norma desde el 7 de octubre".

Gaby Young Shalev, británico-israelí, cuyo hermano Nathanel Young, un soldado, murió en combate el 7 de octubre, dijo que hoy fue el "primer día en que realmente lo sintió".

Describió los meses siguientes al asesinato de su hermano como un torbellino de eventos felices en la vida, incluyendo la aliyah de sus padres, el nacimiento de dos de sus hermanos y la llegada de sus propios gemelos.

"Y aunque hablamos de Nat todos los días, hablando sobre proyectos y maneras en las que podemos conmemorarlo, es casi como una distracción de la verdad", dijo. "Luego, en este tipo de eventos, cuando la gente envía mensajes y muestra su apoyo, casi te das cuenta de que esto es realmente real. Te hace darte cuenta de la magnitud de esto, y el hecho de que hay miles de otras familias pasando por lo mismo es aún más trágico".

Agregó: "Cada vez que veo el nombre de otro soldado caído, es difícil, sabiendo que más familias van a pasar por el mismo ciclo. Especialmente cuando han servido en silencio en Gaza durante meses, solo para caer después de todo eso".

Yigal Cohen subió al escenario y relató cómo su hija, una soldado de vigilancia en la base de Nahal Oz, fue "asesinada descalza, en pijama".

"La sangre de nuestras hijas clama por nosotros desde la tierra. No podemos permanecer en silencio. No nos iremos, no olvidaremos y no nos cansaremos", dijo.

Al concluir su discurso, en un gesto simbólico pidiendo la liberación de los cinco soldados de vigilancia aún retenidos en Gaza, soltó cinco globos amarillos al aire.

Un lamento común de los israelíes, especialmente de las familias de los rehenes, es que siguen viviendo el infierno del pasado 7 de octubre. Un año después, esa angustia era evidente en la ceremonia en Tel Aviv.

"Los hijos de Tal, Neve y Yahel, siguen preguntando: ¿Dónde está papá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuando papá regrese, estará muy viejo?", dijo Nitza Korngold, madre del rehén Tal Shoham. "¿En qué país son estas las preguntas que hacen un niño de 9 años y una niña de 4 años?"