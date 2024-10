La unidad es la clave para conmemorar el 7 de octubre

La pregunta de cómo marcar el 7 de octubre, especialmente mientras su trauma y efectos continúan desplegándose, ha pesado mucho en cada israelí, cada judío, cada civil, líder y tomador de decisiones durante las 24 horas que marcaron el aniversario de la masacre de Hamas hace un año.

La línea de tensión se tensa firmemente entre la pura agonía, la naturaleza incomprensible de los eventos, la ira y la incredulidad. Y junto a todo eso está el impulso, la humanidad y el sacrificio que han mostrado este año los civiles.

¿Cómo recordar algo que todavía está sucediendo? ¿Cómo conmemorar algo, cuyas cicatrices son tan profundas que es difícil convertirlas en algo digerible? ¿Cómo mirar directamente a los ojos de las familias de los rehenes, de los supervivientes del 7 de octubre, sabiendo que ni siquiera puedes comenzar a comprender lo que pasaron entonces y están pasando ahora?

En cuanto al cronograma, el 7 de octubre estuvo lleno de eventos conmemorativos y de solidaridad, comenzando con los familiares de los rehenes, flanqueados por multitudes, marchando a las 6 a.m. desde la Plaza París en Jerusalén hacia la Residencia del Primer Ministro. Llegaron justo antes de las 6:29 a.m., hora en la que comenzó el ataque terrorista de Hamás hace un año. Se inició una sirena de dos minutos.

Al otro lado de las montañas y hacia el desierto en el sur, cientos de personas llegaron al lugar del festival de música Supernova alrededor de las 5 a.m. para marcar el día en que todo comenzó. "Las familias en duelo se reunieron en silencio para recordar a sus seres queridos. Madres lloraban sobre fotografías de sus hijos, mientras los hermanos se sentaban en silencio en los lugares exactos donde sus seres queridos cayeron. A pesar de que ha pasado un año, el dolor sigue siendo crudo e implacable, ya que las familias se reúnen para honrar a los que han perdido, asegurando que sus recuerdos perduren", escribió el fotógrafo del Post Chen Schimmel desde el lugar temprano el lunes por la mañana. Una mujer besa una foto de su ser querido en el recinto del festival de música Nova el 7 de octubre de 2024. (credit: CHEN SHIMMEL/THE JERUSALEM POST)

Luchando por la supervivencia y el futuro

Muchos han estado reviviendo ese horrible día durante un año, y seguirán haciéndolo. Parte de la incredulidad es que no hay un plan de salida claro, definitivamente no ahora que las FDI han avanzado hacia el norte y han iniciado una incursión terrestre en el sur del Líbano, y el norte continúa pareciendo más explícitamente una región fantasma con bosques quemados debido a los ataques de misiles y cohetes.

La sociedad israelí sigue siendo fuerte, orgullosa y unida contra sus enemigos, incluso ante horrores inenarrables. La resiliencia mostrada durante el último año ha sido nada menos que extraordinaria.

Son las personas, la sal de la tierra, quienes han llevado la antorcha de la unidad, demostrando una y otra vez que su compromiso mutuo y con la seguridad de la nación es inquebrantable. En un contexto donde el liderazgo ha fallado, los ciudadanos comunes han dado un paso al frente, mostrando al mundo que la fuerza de Israel radica en sus valores compartidos y su sentido inquebrantable de responsabilidad mutua.

Esta es una sociedad que, aunque llora pérdidas profundas, también celebra su capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad.

El concepto de arvut hadadit (aseguramiento mutuo) nunca ha sido tan relevante, ya que las comunidades se unen, negándose a dejar a nadie atrás. Ya sea brindando apoyo a las familias de rehenes o reconstruyendo comunidades devastadas por la violencia, los israelíes han demostrado que sus lazos son más profundos que el caos que los rodea. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

A medida que la nación avanza, los israelíes saben que no solo están luchando por su supervivencia, sino también por su futuro. Esta unidad es la clave de su fuerza, y es este espíritu colectivo el que seguirá guiándolos, sin importar cuán incierto sea el camino por delante. Desde las colinas de Jerusalén hasta las regiones fronterizas, la sociedad israelí sigue tan orgullosa y fuerte como siempre, resistente frente al peligro y unida en su determinación de sobrevivir y prosperar.

Hemos recibido, gracias a los calendarios judío y gregoriano que seguimos, un período de recuerdo, por así decirlo, entre el 7 de octubre de 2024 y Simchat Torah, que este año cae el 24 de octubre.

Aprovechemos este tiempo para apreciar y emular a aquellos que este año no se acobardaron ante su dolor frente al peor acto de violencia contra el pueblo judío desde el Holocausto.

Abrazemos su lucha por la verdad y su insistencia en que nadie sea dejado atrás.