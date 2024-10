El embargo de armas a Israel fortalece a Irán, dice Netanyahu a Macron

Un embargo de armas contra Israel mientras las FDI están luchando contra Irán y sus representantes solo fortalecería a la República Islámica, afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu al presidente francés Emmanuel Macron el domingo, mientras las tensiones aumentaban entre estos aliados por lo demás fuertes.

"El apoyo de Irán a todas las partes de su eje del terrorismo, Israel espera que sus amigos estén detrás de él y no impongan restricciones que solo fortalecerán el eje del mal iraní", dijo la Oficina del Primer Ministro al parafrasear el mensaje que Netanyahu entregó a Macron.

Francia ha tomado una fuerte posición en defensa del estado judío, condenando a Hamas por el ataque del 7 de octubre y respaldando su derecho a defenderse contra Irán. Su ejército también ha participado dos veces en la defensa de Israel contra misiles y drones iraníes entrantes, una vez en abril y nuevamente en septiembre.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, estará en Israel el lunes para mostrar solidaridad con el país, como parte de una visita regional que está realizando esta semana debido a las crecientes tensiones regionales.

Macron reiteró el apoyo de su país al estado judío en su llamada telefónica con Netanyahu el domingo, según el Palacio del Elíseo. El presidente Isaac Herzog se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, el 7 de julio de 2024. (credit: KOBI GIDEON/GPO)

"Ha llegado el momento de un alto el fuego"

"En vísperas del primer aniversario del ataque terrorista de Hamas contra Israel, destacó la solidaridad del pueblo francés con el pueblo de Israel, especialmente con las víctimas, los rehenes y sus seres queridos", dijo el Elíseo.

"Israel, al igual que todos, tiene derecho a defenderse contra el terrorismo. Los ataques contra Israel y sus ciudadanos deben cesar, ya sean llevados a cabo por Irán o sus aliados en la región", le dijo Macron a Netanyahu según el Elíseo.

Aun así, indicó que creía que la diplomacia era la mejor manera de restablecer la calma entre Israel e Irán, así como sus aliados. Israel ha estado librando una guerra por poderes contra Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen durante el último año.

"Ha llegado el momento de un alto el fuego", dijo.

Prolongar la guerra en Gaza y extenderla al Líbano no puede producir la seguridad deseada por Israel y todos en la región, dijo Macron. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Debemos hacer de inmediato el esfuerzo decisivo que nos permitirá desarrollar las soluciones políticas necesarias para la seguridad de Israel y de todos en Oriente Medio", dijo.

Para ayudar a garantizar que las armas se callen en Gaza, Macron llamó el sábado a la comunidad internacional a detener sus ventas de armas ofensivas a Israel destinadas para ser utilizadas contra Hamas en Gaza.

Francia se enfoca en las bajas

Según una fuente diplomática, Francia en sí misma no vende armas ofensivas a Israel. Francia no es un importante proveedor de armas para Israel, enviando equipos militares por valor de 30 millones de euros (33 millones de dólares) el año pasado, según el informe anual de exportaciones de armas del Ministerio de Defensa.

El presidente francés hizo el llamado para prohibir las ventas de armas destinadas a Gaza, a pesar de que las FDI siguen combatiendo a Hamas en Gaza. Francia, al igual que muchas comunidades internacionales, se ha enfocado más en el recuento de bajas palestinas en Gaza que en la derrota militar de Hamas.

Hamas ha dicho que más de 41,000 palestinos han sido asesinados en Gaza en el último año. Israel ha dicho que unos 17,000 combatientes han sido asesinados en Gaza.

Netanyahu estableció un vínculo entre el llamado de Macron para detener las armas y la batalla de Israel con Irán, explicando que todos los frentes estaban conectados.

También enfatizó que "las acciones de Israel contra Hezbollah están creando una oportunidad para cambiar la realidad en Líbano a favor de la estabilidad, seguridad y paz en toda la región".

Reuters contribuyó a este informe.