'Matamos al reemplazo de Nasrallah y al siguiente en la línea', Netanyahu le dice al pueblo libanés

El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que Israel había matado a un alto líder de Hezbolá, Hashem Safieddine, quien no ha sido visto desde el 3 de octubre, en un mensaje que entregó al pueblo libanés instándolos a expulsar al grupo proxy iraní de su país.

"Hemos degradado las capacidades de Hezbolá; eliminamos a miles de terroristas, incluido [el líder de Hezbolá Hassan] Nasrallah mismo, y al reemplazo de Nasrallah, y al reemplazo de su reemplazo", declaró Netanyahu.

רה"מ נתניהו: "חיסלנו את נסראללה עצמו, את היורש של נסראללה, ואת היורש של היורש של נסראללה"@ItayBlumental @gilicohen10 (צילום: רועי אברהם, לע"מ) pic.twitter.com/m2AKJXTVCZ — כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2024

"Hoy, Hezbolá está más débil de lo que ha estado en muchos muchos años", enfatizó en un inusual video en inglés.

Netanyahu instó al pueblo libanés a salvar su país expulsando al grupo proxy iraní Hezbolá, un actor no estatal que él explicó había destruido a Líbano, que alguna vez fue conocido como la "Perla" de Oriente Medio.

"Así que, ¿qué pasó con Líbano? Una banda de tiranos y terroristas lo destruyó. Eso es lo que pasó.

"Líbano alguna vez fue conocido por su tolerancia, por su belleza.

Hoy, es un lugar de caos, un lugar de guerra", declaró Netanyahu.

"Tienen la oportunidad de salvar a Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que llevará a la destrucción y al sufrimiento, como vemos en Gaza. No tiene por qué ser así", dijo Netanyahu.

'Liberen su país de Hezbolá'

"Les digo a ustedes, al pueblo de Líbano: Liberen su país de Hezbolá para que esta guerra pueda terminar", declaró Netanyahu, Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Liberen su país de Hezbolá para que su país pueda prosperar de nuevo y para que las generaciones futuras de niños libaneses e israelíes no conozcan ni la guerra ni el derramamiento de sangre, sino que finalmente puedan vivir juntos en paz", dijo.

Netanyahu habló cuando Israel ha ampliado significativamente el alcance de su actividad militar contra Hezbolá en Líbano en las últimas semanas.