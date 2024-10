Hamas traslada sus centros de comando a escuelas de Gaza

Hamas ha trasladado sus centros de comando y control terrorista a numerosas escuelas en Gaza. Durante los últimos dos meses, las FDI han llevado a cabo casi veinte ataques aéreos contra estos centros de comando de Hamas. La decisión de Hamas de explotar las antiguas escuelas de Gaza se produce después de que también intentara infiltrarse en hospitales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron una nueva operación en Gaza esta semana, dirigida a la actividad de Hamas en Jabalya, en el norte de Gaza. La operación es el último intento de erradicar a Hamas de áreas en Gaza. Las FDI están operando en otras áreas del norte de Gaza y controlan el corredor de Netzarim al sur de la ciudad de Gaza, y también controlan el corredor de Filadelfia en el sur de Gaza.

En general, las FDI redujeron sus operaciones en Gaza a baja intensidad durante los últimos meses. Con la brigada Rafah de Hamas derrotada, se pensaba que Hamas no tenía muchas más unidades organizadas en Gaza.

Sin embargo, cuando Hamas tiene unidades organizadas, a menudo establece comando y control en escuelas. Esta puede ser una táctica a largo plazo que Hamas ha utilizado. Sin embargo, parece más pronunciada en los últimos meses. Esto puede deberse al hecho de que Hamas ahora solo se siente seguro en lugares como escuelas porque cree que puede seguir escondiéndose detrás de civiles o explotando la infraestructura civil.

Anteriormente, el grupo estaba activo en muchos hospitales en Gaza. También ha buscado trasladar a sus hombres a refugios que se han utilizado en Gaza. Un mural se ve en la pared de una escuela dañada en la ofensiva militar de Israel, en medio del conflicto Israel-Hamas, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, 26 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/Hatem Khaled)

El uso de escuelas por parte de Hamas como centros de mando no ha sido bien documentado ni explicado sistemáticamente. Sin embargo, las FDI producen informes diarios sobre ataques aéreos y otras actividades operativas en Gaza. Al examinar dos meses de estos informes, fue posible cuantificar parte de la información y también sacar conclusiones.

Lo que se sabe sobre Hamas y su reciente uso de escuelas en Gaza

Esto es lo que se sabe sobre Hamas y su uso de escuelas en Gaza durante el último mes y medio.

El 1 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque a un "centro de comando y control de Hamas incorporado en el área que anteriormente servía como la escuela Safad en la Ciudad de Gaza". Las FDI dijeron que Hamas utilizaba este centro para planear y llevar a cabo ataques terroristas contra las FDI y el Estado de Israel.

"Antes del ataque, se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluido el uso de municiones precisas, vigilancia aérea e inteligencia adicional", informaron.

Las FDI agregaron que "la organización terrorista de Hamas viola sistemáticamente el derecho internacional y opera desde infraestructuras civiles y refugios en la Franja de Gaza, explotando brutalmente a la población civil gazatí para sus actividades terroristas".

En todos los casos revisados, las FDI utilizaron un lenguaje similar con respecto a los intentos de mitigar el riesgo de dañar a civiles y también señalaron que Hamas viola el derecho internacional.

El 7 de septiembre, las FDI atacaron otro centro de comando y control en la escuela Halima al-Sa'diyya en el norte de la Franja de Gaza. Además, la Fuerza Aérea de Israel atacó a terroristas que se habían instalado dentro de lo que antes era la escuela Amr Ibn al-As en el norte de la Franja de Gaza.

Cuatro días después, se encontró otro centro de mando y control de Hamas en un edificio que había sido la Escuela Al Jaouni en Nuseirat, en el centro de Gaza.

Nuseirat es una de las cuatro áreas urbanas de los campamentos centrales que Hamas sigue controlando. También es donde las FDI llevaron a cabo en junio el rescate de cuatro rehenes.

El ataque del 11 de septiembre a esta antigua escuela eliminó a varios terroristas clave, incluido Aysar Karadia, un terrorista en las brigadas de Hamas que también trabajaba para las fuerzas de seguridad interna de Hamas, y varios miembros de Hamas a los que las FDI acusaron de trabajar como empleados de la UNRWA fuera de su horario laboral.

Por ejemplo, las FDI dijeron que Ayad Matar era un "terrorista en la Ala Militar de Hamas y simultáneamente un empleado de la UNRWA".

El 11 de septiembre, otro ataque golpeó a miembros de Hamas en el área de Al Furqan en la ciudad de Gaza. Estaban operando junto a una antigua escuela.

Al día siguiente, la Fuerza Aérea de Israel también atacó la antigua Escuela Raazi El Shua en Beit Hanoun.

Días después, el 18 de septiembre, las FDI atacaron un edificio que había sido la Escuela Ibn Al-Haytam en la ciudad de Gaza.

Tres días después, otro ataque golpeó la Escuela Al Falah en la Ciudad de Gaza, y poco después, otro centro de comando de Hamas fue encontrado en la Escuela Kafr Qasem en el norte de Gaza.

A lo largo del resto de septiembre, las FDI identificaron cuatro escuelas antiguas más utilizadas por Hamas como centros de comando y control. Estas incluyeron una en el centro de Gaza llamada Escuela Khaled ibn al-Walid y tres en el norte de Gaza: las escuelas al-Faluja, Umm al-Fahm, y Abu Ja’far Al Mansour. Las células de Hamas en estas escuelas fueron atacadas.

En la primera semana de octubre, parece que las FDI encontraron más centros de comando y control de Hamas en escuelas y han aumentado el número de misiones contra estos sitios.

Esto incluye un "centro de comando y control, que estaba integrado dentro de un recinto que anteriormente había servido como Escuela UNRWA de Shejaiya."

Además, el 2 de octubre, las FDI atacaron centros de Hamas dentro de recintos que habían sido las escuelas Muscat y Rimal en el norte de Gaza. En el centro de Gaza, Hamas utilizó la Escuela Preparatoria Al-Bureij y también la Escuela de Niñas de Nuseirat.

El 5 de octubre, las FDI atacaron un edificio que anteriormente había sido utilizado como escuela Ahmad al-Kurd en el centro de Gaza. Al día siguiente, los complejos que habían sido previamente la escuela Ibn Rushd y la mezquita Shuhada al-Aqsa también fueron golpeados en Deir al-Balah. Otro centro de comando y control de Hamas fue encontrado en la escuela Khalifa bin Zayed en el norte de la Franja de Gaza.

Más centros de comando de Hamas fueron encontrados el 8 de octubre, incluidos terroristas infiltrados en la escuela Shuja'iyya en Daraj Tuffah.

El patrón de Hamas utilizando escuelas en Gaza es claro. La mayoría de las escuelas están en el norte de Gaza, y algunas en el centro de Gaza.

Esto ilustra cómo Hamas ha tratado de pasar desapercibido en el norte de Gaza mientras reconstruye sus fuerzas. Esta es una de las razones por las que las FDI ahora están operando con más intensidad contra Hamas en el norte de Gaza. Hamas también utiliza escuelas en el centro de Gaza, y tiene fuerzas más significativas en esa área.

Parece que Hamas no ha podido utilizar tantas escuelas en Khan Younis o el sur de Gaza, ya sea debido a operaciones previas de las FDI o por la presencia cercana de las FDI.

Hamas claramente sintió en el norte de Gaza que podía instalarse en la mayoría de los antiguos edificios escolares. Estos son antiguas escuelas porque muchos de los civiles se han trasladado al área humanitaria de Mawasi en el sur de Gaza, y los estudiantes no están en la escuela debido a la guerra.

Hamas ha explotado otras instituciones civiles. En vísperas de la incursión de las FDI en Jabalya, las FDI dijeron que "con la dirección de la inteligencia de las FDI, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque preciso contra terroristas de Hamas que operaban dentro de un centro de mando y control en el área de Jabalya en el norte de la Franja de Gaza. El centro de mando y control, que estaba incrustado dentro de un complejo que anteriormente había servido como centro de la UNRWA, fue utilizado por los terroristas de Hamas para planificar y ejecutar ataques terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel".