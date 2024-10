Educadora árabe baila en TikTok el 7 de octubre: Ben-Gvir ordena su arresto

El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir ordenó el arresto de Intisar Hijazi, una maestra árabe israelí de Nazaret, el martes por subir un video a TikTok bailando el 7 de octubre de 2023.

Según un comunicado policial, la razón de su arresto fue "expresar alegría por la masacre de Hamas del 7 de octubre".

Ben-Gvir compartió una foto de Hijazi vendada en un automóvil de la policía en X/Twitter.

"¡Tolerancia cero para la incitación y los partidarios del terrorismo!", escribió.

מורה מבי"ס בנצרת העלתה אתמול לרשתות החברתיות תיעוד כשהיא רוקדת לצלילי השיר זמנים טובים על רקע התאריך 7.10.23 העברתי את התיעוד לצוות לטיפול בהסתות ברשת שהקמתי במשטרת ישראל, והיא נעצרה מיידית בביתה שבטמרה.אפס סובלנות להסתה ולתומכי טרור! pic.twitter.com/8kvTVryQsH — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 8, 2024

El Ministro de Educación Yoav Kisch elogió además a la Policía de Israel por arrestar a Hijazi, escribiendo en las redes sociales que "esto es lo que se espera de ellos, y así es como deberían actuar contra cualquier incitación y apoyo al terrorismo".

Agregó: "Durante la investigación, y ciertamente si es encontrada culpable, nunca volverá a poner un pie en el sistema educativo".

¿Por qué fue arrestada una mujer árabe israelí por un baile de TikTok?

El video, que desde entonces ha sido eliminado de TikTok, fue subido a la plataforma el 7 de octubre de 2024, y mostraba a la profesora, una residente de Tamra de 41 años que trabajaba en una escuela de Nazaret, girando en un vestido mientras sonaba una canción llamada "Good Times". En la pantalla se podía leer la leyenda "En este día, 7/10/23".

שרשור סיפורו של חרטא: 2 שרים כבר רקדו על הריקוד של אינתיסאר חיג'אזי מטמרה מדריכה בקרן קרב, גם המשטרה. הכי עצוב זה שלל כלי התקשורת שפרסמו ואיש לא טרח להקדיש 5 דקות לבדיקה בסיסית. זה הסרטון שלה ולטענת המשטרה פורסם אתמול עם כיתוב בעברית כדי להסית לטרור ולהתסיס דווקא ביום הנורא הזה pic.twitter.com/WIAa1B9ANg — יוסי מזרחי Yossi Mizrachi (@yosimiz1) October 8, 2024

Sin embargo, según el periodista israelí Yossi Mizrachi, esto es completamente coincidencial. Mizrachi señaló en X/Twitter que el video fue originalmente subido en la madrugada del 7 de octubre. La leyenda en el video subido un año después se debe a una función de TikTok para volver a publicar videos subidos el mismo día al año siguiente.

Mizrachi también señaló que Hijazi había compartido previamente publicaciones en TikTok lamentando la muerte de su amiga Yonat Or, quien fue asesinada en el Kibbutz Be'eri el 7 de octubre.

Además, cuestionó el hecho de que la policía le vendara los ojos a Hijazi durante su arresto y señaló que cualquier arresto por delitos relacionados con la libertad de expresión, como este, necesitaría la aprobación de la Fiscalía del Estado.

La Oficina del Fiscal del Estado dijo en un comunicado que no estaba al tanto de por qué la policía esposó y vendó los ojos de Hijazi mientras la arrestaban, informó Haaretz.

En respuesta, Ben-Gvir dijo: "Por alguna razón, hay quienes en la Oficina del Fiscal del Estado aún no internalizan el estado de derecho".

En un comunicado, el abogado de Hijazi dijo que su arresto fue injustificado, señalando que estaba completamente desprovisto de incitación.

"No hay ningún problema con el video aparte de la fecha", dijo, según Ynet. "Nadie sabía a las 7:30 de la mañana lo que sucedió en el Kibbutz Be'eri".