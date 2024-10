La crítica elección de Netanyahu: Irán, EE. UU. y el próximo movimiento de Israel

Es probable que el Ministro de Defensa Yoav Gallant vuele a los EE. UU. y se reúna con el Secretario de Defensa Lloyd Austin al final, tal como finalmente el Presidente de los EE. UU. Joe Biden habló con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu el miércoles.

Eventualmente, el drama del martes por la noche sobre Netanyahu retrasando el viaje programado de Gallant a los EE. UU. hasta que hablara con Biden por teléfono y la acción militar aprobada por el gabinete contra Irán serán olvidados, solo otro contratiempo en su a menudo tensa relación, junto con numerosas otras crisis: algunas reales, otras exageradas, algunas imaginadas.

La reacción refleja de muchos en los medios de comunicación fue presentar esto como otro ejemplo del peor Netanyahu, sacrificando los intereses nacionales en el altar de su propio ego y rivalidades políticas.

Según esta narrativa, Netanyahu no podía soportar la idea de que Gallant fuera bienvenido en Washington mientras él aún esperaba una llamada de Biden, principalmente porque los dos líderes no habían hablado en aproximadamente siete semanas. En esta historia, Netanyahu apuntaba a hacer la vida de Gallant tan miserable, dada su intención de despedirlo, que el ministro de defensa renunciara.

Pero hay otra interpretación: Israel quiere retener la libertad de responder al bombardeo de misiles balísticos iraníes de la semana pasada en sus propios términos. Es necesaria una decisión del gabinete sobre el asunto, y Netanyahu debe comunicar directamente la posición del país a Biden antes de que Gallant viaje a Washington, donde es probable que los estadounidenses intenten disuadirlo de una respuesta demasiado agresiva.

Biden ya dejó claro que no quiere ver ataques a las instalaciones nucleares u de petróleo de Irán. Si el gabinete decide sobre un curso de acción antes del viaje de Gallant, él podrá afirmar que sus manos están atadas ya que se ha tomado una decisión cuando visite Washington.

Compartir demasiado con un aliado

Israel enfrenta un dilema: ¿Cuánto de sus planes deberían compartir con los EE. UU.?

Por un lado, retener información podría beneficiar a los EE. UU. al proporcionarles una negación plausible, permitiéndoles afirmar con convicción ignorancia y potencialmente evitar ataques de represalia. Por otro lado, si comparten los planes y los EE. UU. dice "No", ¿cuál debería ser su próximo paso?

Varios informes en los medios indican que la Casa Blanca está cada vez más molesta con la falta de transparencia de Israel y se enfadó cuando solo se enteró después de los asesinatos del Jefe de Estado Mayor de Hezbollah Fuad Shukr en Beirut, el jefe de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán y posteriormente Hassan Nasrallah en Beirut.

Según estos informes, Washington está preocupado de que tales acciones puedan desencadenar una guerra regional en espiral, arrastrando a Estados Unidos, y que los representantes de Irán podrían responder atacando los activos estadounidenses en la región.

Pero Israel también tiene sus propias preocupaciones acerca de revelar sus planes a Estados Unidos, y no es solo el temor a un veto.

Por ejemplo, la semana pasada, justo antes de la maniobra terrestre en Líbano, que Estados Unidos se oponía, medios de comunicación estadounidenses informaron que una invasión era inminente. Puede ser que alguien dentro de la administración les haya filtrado la información con la intención de detener la maniobra al hacerla pública.

Aquí hay una falta de confianza que va en ambas direcciones.

Luego está el dilema de qué hacer si los estadounidenses están en contra. Esta no es la primera vez que Israel se enfrenta a este dilema. Netanyahu mismo, durante un discurso en 2015 ante el Comité de Asuntos Públicos de Israel en Estados Unidos justo antes de su polémica comparecencia ante el Congreso (que el expresidente Barack Obama se opuso firmemente), resaltó momentos clave en la historia en los que Israel actuó en contra de los deseos de Washington.

"Comenzó al principio", dijo Netanyahu durante el discurso. "En 1948, el Secretario de Estado [George] Marshall se opuso a la intención de David Ben-Gurion de declarar la independencia del estado. Eso es quedarse corto, se opuso vehementemente. Pero Ben-Gurion, entendiendo lo que estaba en juego, siguió adelante y declaró la independencia de Israel."

"En 1967", continuó Netanyahu, "mientras un lazo árabe se estrechaba alrededor del cuello de Israel, Estados Unidos advirtió al primer ministro Levi Eshkol que si Israel actuaba sola, estaría sola. Pero Israel actuó, sola, para defenderse."

Netanyahu recordó cómo Menachem Begin destruyó el reactor nuclear iraquí en 1981, a pesar de que el entonces presidente Ronald Reagan estaba tan indignado que detuvo temporalmente la entrega de aviones de combate a Israel. También mencionó a Ariel Sharon, quien continuó con la Operación Escudo Defensivo en 2002, a pesar de que el expresidente George W. Bush le pidiera que se detuviera.

Netanyahu podría haber mencionado, pero no lo hizo, que en 2007, Ehud Olmert ordenó la destrucción de una instalación nuclear siria, a pesar de que Estados Unidos prefería abordar el asunto en la ONU.

Israel ha demostrado que cuando están en juego sus intereses vitales, escucha consejos pero finalmente hace lo que cree necesario para asegurar su futuro.

Con la alianza tan estrecha entre los dos países, actuar de forma independiente nunca se hace a la ligera, pero como muestra la historia, sucede de vez en cuando. Si Netanyahu tomara medidas que EE. UU. se opone, como autorizar un ataque a las instalaciones nucleares o petroleras de Irán, puede que no haya un momento más oportuno que ahora, justo antes de una elección.

Aunque Biden podría estar furioso por tal movimiento, castigar a Israel - como hizo Reagan después del ataque al reactor iraquí - es poco probable justo cuatro semanas antes de una elección, ya que esto podría alienar a los votantes judíos y otros pro-Israel en estados clave justo antes de una carrera muy reñida. Tal movimiento en este momento sería políticamente arriesgado.

Hay amplios precedentes de Israel desafiando los deseos de EE. UU., pero esta vez, con EE. UU. en vísperas de una elección, no solo está en juego el próximo movimiento de Israel. El futuro de las relaciones entre EE. UU. e Israel durante los próximos cuatro años también podría estar en la balanza. Si Kamala Harris gana la elección - y según las encuestas, eso es ahora una apuesta pareja - la desobediencia de Netanyahu a Biden podría marcar profundamente su relación de trabajo.