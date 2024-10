Cuaderno del reportero: Desde el Líbano

Mi viaje el jueves a un pueblo en la parte este del sur del Líbano consolidó algunas tendencias que hasta ahora solo habían sido insinuadas por lo que las FDI y Hezbolá han estado haciendo y diciendo desde la invasión de Israel el 30 de septiembre.

Por un lado, vi a las FDI en un pueblo libanés operando con eficiencia casi robótica para desmantelar la infraestructura militar, incluyendo misiles avanzados Kornet, cohetes y armas antiaéreas, que Hezbolá había incrustado en casi todas las casas civiles.

Por otro lado, vi proyectiles pasar por encima de mi cabeza al entrar en Líbano, y en las horas antes y después de la visita, Hezbolá disparó alrededor de 100 cohetes.

Yonah Jeremy Bob, corresponsal militar de JPost, se incorpora a las FDI en Líbano el 10 de octubre de 2024 (credit: YONAH JEREMY BOB)

Calentando la frontera norte

Otra manera de resumir la situación es que hasta que las FDI intensificaron la escalada contra Hezbolá hace algunos meses para intentar forzar un acuerdo de alto el fuego, el grupo “solo” estaba disparando cohetes en el pueblo fronterizo más cercano.

Desde que Israel aumentó la presión, comenzó a disparar contra ciudades más grandes, como Nahariya, Acre y Safed, y eventualmente se expandió a la zona de Haifa, el tercer centro de población más grande de Israel.

Durante la invasión y durante algún tiempo antes, un tercio de Israel ha estado efectivamente bajo confinamiento, y toda la región central de Israel, incluyendo Tel Aviv, ha sido objeto de nuevos ataques con cohetes por parte de Hezbolá.

Si la situación empeoró desde la invasión, surge la pregunta: ¿Por qué la narrativa más amplia sigue enmarcando las acciones de Israel como exitosas?

En primer lugar, porque tan graves como han sido los ataques, estos han sido mucho menos de lo que se esperaba.

El número de bajas ha sido relativamente bajo debido a los ataques con cohetes desde la invasión.

En contraste, en cualquier escenario en el que Israel estuviera bombardeando masivamente a Hezbolá, matando a su líder Hassan Nasrallah y llevando a cabo una invasión terrestre, se esperaba que el Estado judío tuviera miles de civiles muertos y un frente interno devastado, incluido en Tel Aviv.

Este espacio entre las oscuras y mórbidas expectativas y las perturbadoras, pero mucho menos graves pérdidas reales en la vida, ha dado un giro positivo a los resultados del fuego de cohetes.

Del mismo modo, matar a Nasrallah y a tantos de sus comandantes, bombardear tantos de los mejores cohetes de Hezbolá y el impacto de los ataques con biper y walkie-talkie, han dejado a la mayoría de los israelíes eufóricos porque están aplastando rápidamente a Hezbolá de una manera tan diferente a Hamas, en términos de velocidad.

Y sin embargo, estas razones palidecen ante el éxito de la invasión terrestre.

Desde la Segunda Guerra del Líbano de 2006, Israel y las FDI han tenido demonios en sus mentes sobre si podrían llevar a cabo una invasión contra Hezbolá, o si finalmente habían encontrado su igual y solo podían luchar en defensa.

Esa guerra vio a Hezbolá desmantelar las fuerzas israelíes con emboscadas, y expuso no solo la inferioridad en la formación de infantería de las FDI y la planificación logística, sino también un compromiso aparentemente "débil" para llevar la lucha al territorio enemigo, especialmente en comparación con generaciones anteriores.

De hecho, el bajo rendimiento de las FDI contra Hezbolá fue una de las razones por las que el ejército no emprendió invasiones serias en Gaza, hasta que Hamas forzó su mano con su acto del 7 de octubre.

Lo que vi en el sur de Líbano el jueves fue una completa supremacía de las FDI en el terreno, y en un tiempo récord. El simple hecho de que las FDI consideraran seguro llevar a periodistas y que solo hubieran pasado 11 días desde el inicio de la invasión, fue en sí mismo un resultado impresionante que no se podía prever de antemano, una demostración de la dominación y confianza de las FDI.

Los escenarios esperados en caso de una invasión de las FDI eran o bien una repetición de 2006 o que el ejército venciera a Hezbolá mejor esta vez, pero solo después de algunas semanas de lucha muy intensa, con bajas significativas.

Hasta el momento de la publicación, se reportan decenas de muertes de FDI en combate, una cifra asombrosamente baja en comparación con los cientos de operativos de Hezbolá muertos y la multitud de armas capturadas por las FDI.

En 11 días, las FDI exorcizaron demonios de Hezbolá que habían plagado durante 17 años.

Mi impresión de la visita es que las FDI terminarán toda o la mayoría de su invasión en cuestión de semanas, otra razón por la cual podría haber habido prisa en llevar a los periodistas ahora.

¿Será suficiente tiempo para reducir el fuego de cohetes a un nivel más bajo de lo esperado, realmente tolerable a largo plazo?