Ataque sin precedentes con dron desde el Líbano a Binyamina

Un dron de Hezbolá golpeó el área de Binyamina el domingo por la noche, hiriendo a alrededor de 67 personas, con cuatro potencialmente mortalmente heridas, cinco gravemente heridas, otras 14 más ligeramente heridas pero hospitalizadas y otras aproximadamente 20 ligeramente heridas sin necesidad de hospitalización, según Magen David Adom (MDA) y las FDI.

El UAV fue enviado desde Líbano bajo el paraguas de un bombardeo de cohetes de Hezbolá.

Se lanzaron tres UAVs hacia Israel, con dos derribados, pero uno de los UAVs penetró profundamente en Israel, estrellándose en el área de Binyamina. No se activaron alarmas de advertencia, lo cual el IDF investigará.

Más tarde, la radio del ejército reportó las siguientes actualizaciones:"Se han revelado nuevos detalles de la investigación preliminar sobre el ataque de UAV en el área de Wadi Ara:

La Fuerza Aérea está investigando si el UAV que activó alarmas en la zona de Nahariya y Acre a las 6:45 PM es el mismo que explotó en Wadi Ara aproximadamente media hora después, alrededor de las 7:15 PM. Dado que se perdió contacto con el UAV después de cruzar Nahariya y Akko, existe la posibilidad de que sea el mismo dispositivo. Según informes, Hezbolá lanzó 'dos o tres drones simultáneamente' durante el incidente. Uno de ellos fue interceptado por la Marina sobre el mar.

A diferencia de informes anteriores, el dron no fue detectado por los sistemas de detección, no activó ninguna alarma y no se realizaron intentos de interceptación. "La alarma que sonó a las 7:00 PM en Talmei Elazar, cerca del lugar de impacto, no tenía relación con el incidente del UAV y fue causada por la interceptación de un misil balístico lanzado desde Líbano en ese momento".

MDA informó que cuatro personas resultaron gravemente heridas, cinco resultaron seriamente heridas y 14 resultaron moderadamente heridas.

Tres de los heridos fueron evacuados en helicóptero al Centro Médico Sheba en Tel Hashomer, y otros dos fueron llevados al Centro Médico Rambam en Haifa.

Cuatro personas que resultaron levemente heridas fueron evacuadas al Centro Médico Emek en Afula.

Un total de tres personas heridas en condición moderada fueron recibidas en el Campus Beilinson del Centro Médico Rabin en Tel Aviv, que están siendo tratadas en la sala de trauma para una evaluación más detallada.

Un total de 28 heridos adicionales fueron llevados a varios hospitales en ambulancia.

Después del ataque, los canales de televisión israelíes continuarán transmitiendo las noticias y no cambiarán su programación de horario estelar programada, reportó Ran Boker de Ynet.

El ataque ocurrió justo cuando el Comando del Frente Interno de las FDI levantó algunas restricciones en varias áreas superpuestas con la zona que fue atacada.

Mientras tanto, las FDI anunciaron el domingo que habían llevado a cabo 200 ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en todo el Líbano en las últimas 24 horas, manteniendo también cuatro divisiones destruyendo la infraestructura del grupo terrorista en el sur del Líbano, pero aún no lograban reducir sustancialmente el fuego de cohetes en el frente interno.

Esta es una noticia en desarrollo.