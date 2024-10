Israel enfrenta una emigración sin precedentes con miles de personas abandonando el país

Los israelíes están emigrando en números nunca antes vistos en el país, llevándose consigo su dinero, educación y habilidades profesionales. Los números detrás de este movimiento indican un daño a largo plazo para Israel, incluso lejos de las zonas de conflicto en el Norte y el Sur.

En los primeros siete meses de este año, 40,600 personas dejaron el país, un promedio de 2,200 más cada mes que en 2023.

La Oficina Central de Estadísticas ha actualizado su método para calcular las salidas y retornos a largo plazo de los israelíes, adoptando estándares internacionales para medir la emigración y desarrollando un nuevo método estadístico dentro de su División de Demografía y Censos.

En comparación con 2023

Los datos cuentan una historia alarmante: En 2023, 55,400 personas emigraron, un número récord en comparación con un promedio anual de 37,100 durante la década anterior. Ese mismo año, 27,800 israelíes regresaron después de períodos prolongados en el extranjero, un aumento respecto al promedio de la década de 23,800.

Bajo el antiguo método de medición, utilizado hasta 2021, las cifras tanto de emigrantes como de retornados eran más bajas. El sistema revisado reveló 126,100 emigrantes adicionales en los últimos 10 años.

En 2023, el 39% de los emigrantes provenían de los distritos más ricos del país, incluyendo Tel Aviv y la región central, mientras que el 28% se fue desde Haifa y el Norte, y el 15% desde el Sur. Incluso Jerusalén contribuyó con el 13% de todos los emigrantes, y Judea y Samaria representaron el 5%.

Las tasas de emigración se dispararon durante el verano. Mientras que un promedio de 5,200 personas se fueron por mes en los primeros cinco meses del año, ese número subió a 7,300 por mes en junio y julio. En agosto, 20,500 israelíes que normalmente residen en el extranjero regresaron de visita.

El número de "emigrantes a largo plazo", según lo definido por la Oficina Central de Estadísticas, aumentó en un 59% en los primeros siete meses de 2023.

La edad mediana de los hombres que emigraron en 2023 fue de 31.6 años, mientras que para las mujeres fue de 32.5. Las personas en sus 20 y 30 años representaron el 40% de los emigrantes, aunque solo constituyen alrededor del 27% de la población. Esto significa que Israel está perdiendo una mano de obra significativa en una edad en la que muchos están ingresando al mercado laboral, estudiando o recibiendo capacitación en el extranjero. Entre los emigrantes, el 48% de los hombres y el 45% de las mujeres estaban solteros. Alrededor del 41% emigraron con una pareja, reforzando la noción de que muchos se han trasladado permanentemente.

En 2023, el 59% de los emigrantes nacieron en el extranjero, mientras que el 41% nacieron en Israel. De los nacidos en el extranjero, el 80% provenían de Europa, con la gran mayoría (72%) del antiguo bloque soviético. Muchos de estos emigrantes recibieron generosa ayuda estatal al llegar a Israel, incluyendo viviendas subsidiadas por el gobierno e hipotecas, solo para cosechar beneficios al vender esas propiedades con ganancias sustanciales.

Los cristianos no árabes, principalmente inmigrantes del antiguo bloque soviético que vinieron bajo la Ley del Retorno a través de familiares o cónyuges, representaron el 32.4% de los emigrantes en 2023, a pesar de constituir solo el 4.9% de la población general. Algunos críticos argumentan que estos individuos, al haberse sentido marginados en la sociedad israelí por no ser judíos, ahora han tomado la oportunidad de irse con significativas ganancias financieras.

Los musulmanes y cristianos árabes contribuyeron menos a la ola de emigración, representando solo el 6.2% de los emigrantes a pesar de conformar el 21.3% de la población. Es notable que alrededor del 9% de los inmigrantes nacieron en Estados Unidos y aproximadamente el 4% en Francia.