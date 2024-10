Sin acuerdo de rehenes, soldados de las FDI amenazan con no presentarse

138 soldados de las FDI, 17 de los cuales están en servicio regular y el resto en la reserva, firmaron una carta expresando que no pueden seguir sirviendo si el gobierno no avanza en un acuerdo de rehenes, informaron los organizadores detrás de la iniciativa al periódico The Jerusalem Post el jueves.

Algunos han firmado como indicación de que están deteniendo activamente su servicio, mientras que otros lo hicieron como advertencia de que están alcanzando un punto de quiebre. Algunos firmaron en apoyo al concepto pero no han detenido su servicio, o amenazaron con hacerlo inminente. Entre los firmantes de la carta se encuentran varios oficiales.

Retraso en la devolución de rehenes

“Nosotros, que servimos y hemos servido dedicadamente, arriesgando nuestras vidas, anunciamos que si el gobierno no cambia de dirección inmediatamente y trabaja para avanzar en un acuerdo para traer a los rehenes a casa, no podemos seguir sirviendo”, dice la carta, dirigida al primer ministro, ministro de defensa y liderazgo de las FDI.

"Para algunos de nosotros, una línea roja ya ha sido cruzada, para otros, se está acercando. El día está llegando en el que, con corazones rotos, dejaremos de informar para el servicio", agregaba la carta. Manifestantes protestan por un acuerdo de liberación de rehenes en Tel Aviv el 21 de septiembre de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

La carta también indicaba que los firmantes sienten que es evidente que el gobierno "no solo está retrasando el regreso de los rehenes de la cautividad sino que está poniendo en riesgo sus vidas: Muchos rehenes han sido asesinados por bombardeos del IDF, muchos más de los que han sido salvados en misiones de rescate".

"Hacemos un llamado al gobierno: Firme un acuerdo ahora para salvar las vidas de los rehenes".

El IDF no recibió la carta a través de canales oficiales.