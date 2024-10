Los padres de Hersh Goldberg-Polin comparten su dolor en una sincera entrevista

En una entrevista emocional emitida en las noticias de Keshet 12 el jueves por la noche, los padres de Hersh Goldberg-Polin, un rehén asesinado por Hamas que se convirtió en una de las caras más visibles de la crisis de rehenes, hablaron con la presentadora Yonit Levi sobre cómo están enfrentando su dolor y revelaron nuevos detalles sobre la muerte de su hijo.

Hersh, que medía alrededor de 1.80 metros, o seis pies de altura, "pesaba solo 53 kilos cuando lo enterramos," dijo su madre, Rachel Goldberg. Estuvo retenido con los rehenes Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Almog Sarusi y Alex Lobanov, quienes fueron ejecutados después de 11 meses en cautiverio de Hamas. El 7 de octubre de 2023, Hersh y Yerushalmi, Danino, Sarusi y Lobanov fueron secuestrados del Festival de Música Supernova, mientras que Gat fue llevado del Kibbutz Be'eri.

"Fueron encontrados en este túnel sin aire, completamente a oscuras y sin ningún tipo de plomería. Estaban todos demacrados y llenos de balas... Tenía todo tipo de heridas por todo su cuerpo de los 11 meses que estuvo cautivo," dijo. Además de haber perdido su brazo dominante por una granada cuando buscaba refugio después de huir del festival, tenía heridas de bala en su mano restante, hombro y cuello, con orificios de salida de balas disparadas hacia él en la parte superior de su cabeza, y "luego [fue] disparado de nuevo, a quemarropa, con pólvora, en la nuca, disparado a través de su cabeza por segunda vez," dijo, usando sus manos para mostrar el recorrido de las balas.

Conmemoración del encendido de velas de Hersh en Jerusalén, 1 de septiembre de 2024. (credit: CHEN SCHIMMEL)

"Hersh fue encontrado de rodillas, como si hubiera colapsado, con la cabeza de Eden, la hermosa Eden Yerushalmi de 24 años, en su regazo, o lado. Fue una escena espeluznante, todos ellos estaban tan delgados, todos ellos fueron disparados múltiples veces, a corta distancia... Solo una pesadilla."

Ella dijo que ella y su esposo, Jon Polin, se referían a Hersh y a los demás con quienes estaba retenido como "los seis hermosos", y que a medida que aprendía más detalles sobre su calvario, crecían más hermosos a sus ojos.

Impactantes mensajes de la masacre

Los Golberg-Polins, residentes de Jerusalén que emigraron a Israel desde América cuando Hersh era un niño, quedaron atónitos al recibir mensajes de texto de él en la mañana de la masacre en 2023 diciendo "Te quiero" y "Lo siento", y luego ver un video que mostraba que su brazo había sido volado por una granada en el refugio antiaéreo donde se había refugiado, junto con su amigo, Aner Shapira. Un video de prueba de vida fue publicado en abril y a finales de agosto recibieron la devastadora noticia de que Hersh había fallecido.

Durante su lucha de 11 meses para liberarlo con vida, hicieron todo lo posible por influir en los tomadores de decisiones de todo el mundo, incluso reuniéndose con el presidente Joe Biden y el Papa. Polin, quien dijo que se sentían "terriblemente" mientras enfrentaban la muerte de su hijo, dijo que culpaba a los políticos por lo que él llamaba "una falta de urgencia" para lograr la liberación de sus seres queridos. Recordó que les dijeron en muchas ocasiones muchos políticos que los rehenes no serían asesinados porque eran vistos como "activos".

Goldberg dijo: "Existía esta idea de que 'Oh, van a volver a casa. Puede llevar un tiempo, pero van a volver a casa'".

Estos padres angustiados a menudo decían: "La esperanza es obligatoria", y Goldberg se preocupaba de que su optimismo pudiera haber sido "demasiado contagioso, demasiado positivo en un momento oscuro... Ahora que sabemos cómo los encontraron, es tan obvio que no hay un solo segundo que perder. Necesitamos actuar ahora", dijo.

Expresaron frustración por oportunidades perdidas. "Creo firmemente que hubo oportunidades para hacer tratos para liberar a los rehenes", dijo Polin. "La justificación para no hacerlo cambiaba cada vez". Mientras que los ministros de defensa y los jefes del Mossad y el Shin Bet estaban a favor de hacer un trato en julio, Polin dijo que sabía que había una presión política sobre el gobierno para no traer a los rehenes a casa, incluida una carta firmada por "rabinos influyentes" a quienes dijo dudar que entendieran verdaderamente en qué consistiría un trato.

Critica al liderazgo israelí actual: "Pienso mucho en generaciones anteriores de tomadores de decisiones israelíes, pienso en [el ex primer ministro] Menachem Begin y [el líder espiritual] Ovadia Yosef y cómo su hija, y dos de sus hijos, han dicho recientemente, 'Si nuestro padre estuviera vivo durante esto, estos rehenes estarían en casa'".

Rechazaron las solicitudes de líderes políticos para asistir al shivá de Hersh. "De hecho, dijimos, 'Por favor, no queremos a esas personas aquí'", dijo Goldberg. Citando fuentes judías, Goldberg dijo: "Cuando cometes un pecado intencionalmente, cargas con el castigo de ese pecado. No vengas a pedirme que te perdone por ese pecado. No soy la persona indicada". Dijo que su mensaje para los tomadores de decisiones que decidieron no salvar a su hijo y a los otros rehenes fue: "Ahora tienen 101 oportunidades. Háganlo". Se refería a los 101 rehenes restantes en Gaza. "Y eso es la tchuva [palabra hebrea para penitencia]".

Todavía llevan un trozo de cinta en sus camisas con el número de días desde que estalló la guerra y fueron tomados como rehenes, como lo han hecho a lo largo de la odisea. Instando a las personas de todo el mundo a seguir luchando por la liberación de los rehenes restantes, dijo que las familias de los rehenes a menudo se habían sentido "engañadas" y se les hacía sentir que estaban hablando de una manera "trillada e histérica porque su ser querido está allí... Hemos intentado muy duro hablar en un mundo donde la única forma en que la gente se comunica es gritando... Pero a veces me pregunto, ¿cuándo se nos permite alzar la voz?"

Han expresado a menudo la esperanza de que la impactante ejecución de Hersh y los demás que estaban con él lleve a un cambio positivo, o, como lo expresó Polin en el elogio a su hijo, "Que su memoria sea una revolución", un juego de palabras con la frase judía de consuelo, "Que su memoria sea una bendición".

Goldberg dijo que estaban felices de que tanta gente sintiera que habían llegado a conocer a Hersh. Él era alguien "que podría haber sido tu hijo, tu hermano, tu niñera, tu vecino. Y se sentía así para tanta gente. Él es realmente un chico normal. Lo llamo chico porque siempre será mi chico”.

Aún así, se sorprendió por la magnitud de la muestra de dolor y al principio se sintió perpleja cuando un amigo dijo que tendrían que poner una carpa afuera para acomodar a lo que resultaron ser miles de dolientes.

"Puedes sanar y seguir por la vida sintiéndote bendecido por haber tenido a esa persona cuando la tuviste. Y nosotros sentimos eso", dijo.

"Estamos de luto, estamos sufriendo, pero estamos tomando una decisión personal de que vamos a vivir la vida, necesitamos hacerlo por nosotros mismos, necesitamos hacerlo por nuestras hijas, y necesitamos hacerlo porque Hersh hubiera querido que lo hiciéramos, así que viviremos la vida", dijo el padre de Hersh.