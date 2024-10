China expresa preocupación a Israel e Irán por la escalada de violencia

China le dijo tanto a Israel como a Irán que estaba profundamente preocupada por otro intercambio directo de fuego entre ellos, mientras que las FDI se preparaban para un ataque de represalia contra la República Islámica.

"China está muy preocupada por la tensión entre Israel e Irán", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a su homólogo israelí, Israel Katz, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

"Creemos que una mayor guerra y caos en la región no son del interés de ninguna de las partes. Esperamos que todas las partes actúen con prudencia para evitar que la situación caiga en un ciclo vicioso", dijo Wang Yi.

La comunidad internacional, incluida China, ha estado preocupada por la posibilidad de una guerra total entre Israel e Irán.

"Continuaremos desempeñando un papel constructivo en la promoción del enfriamiento de la situación y la restauración de la paz regional", dijo Wang Yi. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, habla mientras se reúne con su homólogo iraquí, Fuad Hussein, en Bagdad el domingo. Araqchi ha declarado que cualquier peligro para la integridad territorial de los vecinos de Irán y sus propias fronteras es una ''línea roja'' (credit: AHMED SAAD/REUTERS)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, le dijo a Wang Yi que su país no quería ver que el conflicto regional existente se expandiera, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu tuvo consultas de seguridad en el Ministerio de Defensa el lunes por la noche, en las que se esperaba que Irán fuera uno de los temas.

Israel está considerando el alcance de un ataque de represalia por el ataque con misiles balísticos de Irán contra el estado judío el 1 de octubre.

En preparación para un posible contraataque iraní, el Pentágono esta semana envió un sistema de defensa de misiles antibalísticos llamado Sistema de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD) y una tripulación de 100 miembros.

Estados Unidos ha buscado una respuesta limitada por parte de Israel, pero se ha preparado para ayudar a defender a Israel contra cualquier respuesta iraní.

En una publicación en X, Katz dijo que enfatizó a Wang Yi que "Israel responderá al ataque iraní" a principios de este mes.

