Israel enfrenta posible escasez de misiles interceptores ante amenazas iraníes

Según informó el Financial Times el martes y confirmado por The Jerusalem Post, a medida que Estados Unidos dijo que equipará a Israel con el sistema de misiles antibalísticos THAAD esta semana, Israel se enfrenta a una posible escasez de misiles interceptores del sistema de defensa contra posibles ataques de Irán y sus aliados.

Si Irán y Hezbollah atacan a Israel simultáneamente, las defensas aéreas de Israel podrían verse abrumadas, explicó Dana Stroul, ex alto funcionario de defensa de Estados Unidos, a FT. "Si Irán responde a un ataque de Israel y Hezbollah también se une, las defensas aéreas de Israel se verán sobrecargadas", dijo Stroul.

Stroul también señaló que Estados Unidos no puede sostener indefinidamente los esfuerzos de suministro tanto para Ucrania como para Israel, ya que los recursos están alcanzando un límite crítico.

Boaz Levy, CEO de Israel Aerospace Industries, el fabricante estatal de interceptores Arrow para derribar misiles balísticos, dijo a FT que la compañía estaba operando en turnos triples para mantener activas las líneas de producción.

Línea de producción trabajando las 24 horas

"Algunas de nuestras líneas de producción trabajan las 24 horas, los siete días de la semana. Nuestro objetivo es cumplir con todas nuestras obligaciones", explicó Levy. También señaló que el tiempo de producción para los misiles interceptores no es cuestión de días. Aunque el tamaño de las reservas de misiles interceptores de Israel no es accesible al público, Levy enfatizó que "no es ningún secreto que necesitamos reponer existencias".

El sistema THAAD haría menos necesario que Israel utilice tantos de sus interceptores Arrow para defenderse contra misiles balísticos.

El 13-14 de abril y el 1 de octubre, Irán disparó alrededor de 120 y 180 misiles balísticos, respectivamente, hacia Israel. La gran mayoría de los interceptores utilizados contra estas amenazas fueron llevados a cabo por el sistema de misiles Arrow.

Las estimaciones del costo de cada interceptor Arrow oscilan entre $2-3 millones (hay diferentes tipos de interceptores), lo que significa que entre los ataques iraníes de abril y octubre, Israel podría haber utilizado fácilmente entre $600-900 millones en interceptores Arrow para defenderse (probablemente más, ya que a veces las FDI han admitido haber disparado más de un interceptor contra el mismo objetivo).

Además, Israel ha estado utilizando regularmente interceptores Arrow para derribar misiles balísticos disparados por los hutíes de Yemen y ocasionalmente para derribar misiles de Hezbolá.

La defensa aérea de tres capas de Israel ha tenido éxito en su mayoría en interceptar drones y misiles lanzados por Irán y sus aliados desde el comienzo de la Guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023, incluyendo más de 23,000 cohetes desde varios frentes y alrededor de 1,200 drones. El Domo de Hierro derriba cohetes de corto alcance desde Gaza y Líbano, David's Sling intercepta cohetes más pesados y misiles de crucero desde Líbano, y el sistema Arrow bloquea misiles balísticos de largo alcance principalmente desde Irán y Yemen, con algunos de Hezbolá.

En abril, con ayuda de EE.UU. y otros aliados, Israel logró detener el 99% de un ataque iraní que involucraba drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Sin embargo, el 1 de octubre, Irán penetró significativamente la defensa aérea de Israel, con impactos en las bases aéreas de Nevatim y Tel Nof y un impacto cerca de la sede del Mossad (informes extranjeros dijeron que hasta 30 misiles podrían haber impactado en Nevatim).

Fuentes de defensa reconocieron que hay ocasiones en las que Israel podría decidir no derribar ni siquiera un misil balístico debido al costo.

A diferencia de Arrow, los interceptores de Iron Dome cuestan mucho menos, alrededor de $50,000, por lo que Israel está más preparado para producirlos en masa y disparar más de ellos contra la inmensa cantidad de cohetes más pequeños y débiles que sus adversarios han disparado hacia él.

Sin embargo, dado que se han disparado 23,000 cohetes contra Israel a medida que avanza la guerra, las FDI han necesitado ser más conservadoras en el uso de Iron Dome, a menos que esté claro que caerán en una zona poblada.