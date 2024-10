La Knéset debate la expulsión de familiares de terroristas en Israel

El Comité de la Casa de la Knéset debatió el martes una propuesta de ley para expulsar a familiares de terroristas si el miembro de la familia "sabía de antemano sobre su plan de cometer un acto de terror, expresó apoyo o se identificó con el acto de terror, o publicó elogios, simpatía o alentó un acto de terror."

El proyecto de ley, que se está preparando para su segunda y tercera lecturas, otorga la responsabilidad al ministro del interior, quien puede, después de llevar a cabo un proceso judicial, expulsar al miembro de la familia "fuera de Israel o de los territorios que controla".

Después de pasar su lectura preliminar en febrero, el proyecto de ley fue significativamente enmendado para solucionar problemas legales importantes. Sin embargo, después de que la versión enmendada pasara su primera lectura, el presidente del Comité de la Casa de la Knéset, Ofir Katz (Likud), anunció el 8 de octubre que el texto volvería a su redacción original debido a "desacuerdos" con funcionarios del Ministerio de Justicia sobre la versión final.

La Asesora Legal de la Knéset, Sagit Afik, dijo que el proyecto de ley tenía problemas constitucionales y prácticos. Desde un punto de vista constitucional, el proyecto de ley imponía severas penas a los miembros de la familia sin un juicio, lo cual es más severo que el castigo impuesto al perpetrador del acto de terror, quien podría enfrentar tiempo en prisión pero no la expulsión. El proyecto de ley también no especificaba el proceso de toma de decisiones para el ministro del interior, lo cual podría potencialmente implicar un comité asesor.

Hablando prácticamente, el proyecto de ley no especificaba dónde ni cómo expulsar a los miembros de la familia, quién llevaría a cabo la expulsión o la duración de la misma. Afik también señaló que el proyecto de ley no incluía la revocación de la ciudadanía de los miembros de la familia, por lo tanto, ellos conservarían todos sus derechos civiles incluso si no estuvieran físicamente en el país.

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehudit), dijo que el proyecto de ley era "histórico" y que después de ser aceptado, cada terrorista "pensaría mil veces" antes de cometer un acto de terror.

En un momento durante la reunión, Ben-Gvir y Ahmad Tibi (Hadash-Ta'al) se enzarzaron en una discusión, en la cual cada uno acusaba al otro de apoyar el terrorismo.

Katz dijo en la reunión que en audiencias anteriores de la Corte Suprema sobre el tema, "los familiares de terroristas salían sonriendo y las familias en duelo salían llorando". Esto ha llevado a una disminución de la confianza pública en la Corte Suprema, argumentó.

El diputado Hanoch Milvetsky se dirige al proyecto de ley

Hanoch Milwidsky (Likud), quien propuso el proyecto de ley junto con otros diputados, dijo que el proyecto de ley había sido "castrado lentamente" y, por lo tanto, había regresado a su versión original. Al preguntar si se aplicaría a terroristas judíos, Milwidsky respondió que no hay ninguno.

El representante legal del Ministerio de Justicia, Nadav Golani, dijo que las consecuencias de seguridad del proyecto de ley requerían discusión en el Consejo de Seguridad Nacional de Israel, así como una discusión sobre sus posibles consecuencias en la posición internacional de Israel. Los diputados de la coalición interrumpieron repetidamente a Golani y acusaron a los funcionarios del Ministerio de Justicia de obstaculizar intencionalmente el proyecto de ley por razones ideológicas o políticas. Los diputados no proporcionaron apoyo para su afirmación.

Almog Cohen (Otzma Yehudit), uno de los proponentes de la ley, dijo el martes por la mañana que el proyecto de ley sería "acelerado" a través de la Knesset y se espera que sea aprobado como ley para finales de octubre. Cohen dijo que si la Corte Suprema de Justicia deroga la ley, esto llevará a una "crisis constitucional."