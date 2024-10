Guterres rechaza la solicitud de Netanyahu para evacuar a UNIFIL del sur del Líbano

La fuerza de mantenimiento de la paz no evacuará el sur del Líbano, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el domingo por la noche al rechazar la llamada de Israel para que dejen el área por su propia seguridad.

"Los pacificadores permanecen en todas las posiciones y la bandera de la ONU sigue ondeando" a lo largo de la frontera de Líbano con Israel, dijo el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en un comunicado, "El Secretario General reitera que la seguridad del personal y las propiedades de la ONU debe ser garantizada y que la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU debe ser respetada en todo momento", afirmó.

Más temprano en el día, el primer ministro Benjamin Netanyahu hizo un llamado público para la evacuación de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) de la zona que ahora era una zona de batalla entre las FDI y Hezbollah.

"Las FDI han solicitado esto repetidamente y se han encontrado con un rechazo repetido, lo que tiene el efecto de proporcionar escudos humanos a los terroristas de Hezbollah", dijo Netanyahu en una declaración en vídeo en hebreo.

El puesto de la fuerza de 10,000 miembros se ha vuelto particularmente precario después de que las FDI entraran al sur de Líbano a principios de octubre para expulsar al grupo proxy iraní de esa área.

Tropas de las FDI operan en el sur del Líbano. 13 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Es hora de que [Guterres] retire a UNIFIL de los bastiones de Hezbollah y de las áreas de combate", declaró Netanyahu.

Reformuló en inglés: "Sr. Secretario General, saque a las fuerzas de UNIFIL de la zona de peligro. Debería hacerse ahora mismo, inmediatamente".

"Lamentamos el daño a los soldados de UNIFIL, y estamos haciendo todo lo posible para prevenir dicho daño. Pero la forma más simple y obvia de asegurar esto es simplemente retirarlos de la zona de peligro", enfatizó Netanyahu.

Habló después de una serie de incidentes en los que el fuego de las FDI alcanzó bases de UNIFIL en el lado libanés de la frontera norte, hiriendo a algunos de los pacificadores.

Respuesta de la comunidad internacional

Los impactos han molestado a la comunidad internacional, que ya estaba molesta con la campaña militar de Israel contra Hezbollah, aunque la mayoría de los líderes mundiales creen que el actor no estatal debe abandonar Líbano.

La presidenta italiana Giorgia Meloni fue la última líder en expresar su indignación. En una llamada telefónica con Netanyahu, calificó los ataques de "inaceptables" y subrayó que los cascos azules deben ser protegidos en todo momento, según su oficina.

Estados Unidos y varios otros países europeos, entre ellos Francia y España, han criticado a Israel por los ataques.

"Lamentablemente, varios líderes europeos están presionando en el lugar equivocado", declaró Netanyahu. "En lugar de criticar a Israel, necesitan dirigir sus críticas a Hezbollah, que está utilizando a la FPNUL como escudo humano".

Guterres, dijo Dujarric, ha subrayado que "el personal de la FPNUL y sus instalaciones nunca deben ser atacados. Los ataques contra los cascos azules están en violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Pueden constituir un crimen de guerra".

"Todas las partes, incluido las Fuerzas de Defensa de Israel, deben abstenerse de cualquier acción que ponga en riesgo a nuestros cascos azules", dijo Dujarric.

Guterres y la FPNUL acusaron a Israel de atacar deliberadamente sus instalaciones.

Antes del amanecer del domingo, dos tanques Merkava de las FDI destruyeron la puerta principal de un puesto de la FPNUL en Ramyah y entraron por la fuerza en el recinto, según informó la ONU. Los tanques se retiraron 45 minutos después después de que "la FPNUL protestara a través de nuestro mecanismo de enlace, diciendo que la presencia de las FDI estaba poniendo en peligro a los cascos azules", dijo la ONU.

Unas dos horas más tarde, unos 15 cascos azules sufrieron irritación en la piel y reacciones gastrointestinales a causa de los proyectiles de munición disparados por las FDI a unos 100 metros de distancia.

Los soldados de las FDI también detuvieron un movimiento logístico crítico de la FPNUL cerca de Meiss Ej Jebel, negándole el paso, según el grupo.

Las FDI dijeron que Hezbollah había disparado misiles antitanque contra las tropas israelíes, hiriendo a 25 de ellas. El ataque ocurrió muy cerca de un puesto de la FPNUL, y un tanque que ayudaba a evacuar a los heridos bajo fuego retrocedió luego hacia el puesto de la FPNUL, según informaron.

"No se trató de asaltar una base. No se intentó ingresar a una base. Fue un tanque bajo un intenso fuego, un evento de múltiples víctimas, retrocediendo para ponerse a salvo", dijo a los reporteros el vocero internacional militar Nadav Shoshani.

En un comunicado, el ejército dijo que utilizó una cortina de humo para proporcionar cobertura a la evacuación de los soldados heridos, pero sus acciones no representaron ningún peligro para la fuerza de mantenimiento de paz de la ONU.

En un incidente del viernes, dos soldados de paz de la ONU resultaron heridos por un ataque israelí cerca de su torre de vigilancia, que servía como base principal de UNIFIL en Naqoura. UNIFIL dijo que un bulldozer israelí también derribó barreras en posiciones de la ONU cerca de la Línea Azul, que denota la frontera entre Líbano e Israel, mientras que tanques se acercaron a la zona.

Dos soldados de paz de la ONU de Indonesia resultaron heridos el jueves tras caer de una torre de vigilancia después de un fuego de tanques israelí, después de lo cual Israel dijo que sus tropas habían abierto fuego en las inmediaciones.

Las FDI están investigando los incidentes pero han dicho que sus fuerzas estaban operando contra Hezbollah en esas áreas.

El embajador de Israel en la ONU en Nueva York, Danny Danon, dijo el domingo que era "incomprensible" que las Naciones Unidas no trasladaran a los soldados de paz fuera de las áreas del sur de Líbano donde las fuerzas israelíes están luchando contra terroristas de Hezbollah.

También dijo en un comunicado que se estaban investigando los detalles de un incidente el domingo que involucraba a UNIFIL. "Los terroristas de Hezbolá están utilizando los puestos de UNIFIL como escondites y lugares de emboscadas. La insistencia de la ONU en mantener a los soldados de UNIFIL en la línea de fuego es incomprensible", dijo Danon.

UNIFIL, cuya fuerza cuenta con personal de 50 países, ha estado estacionada en la frontera entre Israel y Líbano desde 1978. Desde 2006, se le ha encargado monitorear las violaciones de la Resolución 1701 de la ONU, que estableció los términos del alto al fuego que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano ese año. Las fuerzas de UNIFIL también fueron atacadas por las FDI durante esa guerra y algunos fueron evacuados.

La Resolución 1701 ordena que los actores armados no estatales, como Hezbolá, no deben operar en el sur de Líbano cerca de la frontera israelí.

Sin embargo, Hezbolá se ha enraizado en esa área a pesar de la presencia de UNIFIL.

Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU debata una segunda Resolución 1559 de 2004, que también pedía que Hezbolá se retirara de la zona cerca de la frontera de Israel.

Reuters contribuyó a este informe.