Estados Unidos amenaza a Israel con un embargo de armas por ayuda a Gaza

Estados Unidos ha advertido a Israel que la ayuda militar podría ser restringida a menos que tome medidas para mejorar la crisis humanitaria en Gaza, en uno de los desacuerdos más serios entre los dos aliados desde el ataque de la masacre del 7 de octubre.

El Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Pentágono confirmaron que el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el Secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, enviaron una carta sobre el tema al Ministro de Defensa Yoav Gallant y al Ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer.

Secretary of State Blinken & Secretary of Defense Austin sent a letter on Monday to Israel demanding it takes steps within 30 days to improve the humanitarian situation in Gaza in order to avoid consequences in U.S. law for U.S. milirary aid to Israel. See letter here: pic.twitter.com/N9DDMqsL7u