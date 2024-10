Red amplia de Hamás en Europa revelada en informes recientes

Una serie de informes de investigación publicados el martes por la Red de Liderazgo Europeo (ELNET) expone una extensa red de organizaciones e individuos afiliados a Hamas que operan en varios países europeos.

Los informes, centrados en el Reino Unido, Alemania, Italia, los Países Bajos y Bélgica, fueron publicados un año después del ataque del 7 de octubre en Israel.

La investigación de ELNET identificó aproximadamente 30 organizaciones e individuos con presuntos vínculos con Hamas, algunos de los cuales fueron formalmente designados por naciones occidentales, que operan libremente en todo el continente a pesar de la designación de Hamas como organización terrorista por la Unión Europea y varios otros gobiernos.

Cada uno de los cuatro informes se divide en dos secciones: una es una sección europea común y la segunda es una sección local variable.

La primera sección gira en torno a actores que operan en un contexto totalmente europeo, con individuos como Majed Al-Zeer (Alemania), Mohammad Hannoun (Italia), Adel Doghman (Austria), Amin Abou Rashed (Países Bajos), Zaher Birawi (Reino Unido) y Mazen Kahel (Francia). En una coincidencia notable, los primeros tres individuos - Zeer, Hannoun y Doghman - fueron designados la semana pasada por el Tesoro de los Estados Unidos por su trabajo para Hamas, mientras que el cuarto, Abou Rashed, ha estado detenido desde hace casi un año en los Países Bajos y actualmente está siendo juzgado por presunto financiamiento de Hamas por valor de millones de euros.

En los informes, se afirma que estos seis funcionarios actúan como operativos de Hamas en cada uno de sus respectivos países. Los informes también resaltan la participación de los operativos en la formación de seis organizaciones: tres antiguas que fueron designadas por Israel en 2013 y que desde entonces se disolvieron, y tres nuevas, lo que podría implicar un intento de cambio de marca y de eludir sanciones.

Simpatizantes de Hamás participan en una protesta en apoyo al pueblo de Gaza en Hebrón, Cisjordania, 1 de diciembre de 2023. (credit: WISAM HASHLAMOUN/FLASH90)

Entre las nuevas organizaciones resaltadas en la sección totalmente europea de los informes se encuentran la Conferencia de Palestinos en Europa (EPC), que supuestamente organiza eventos anuales con oradores afiliados a Hamas y que ha sido reconocida por medios palestinos leales a Fatah como perteneciente a Hamas, así como el Consejo Europeo Palestino para Relaciones Políticas (EUPAC), un grupo de presión que tuvo una conferencia cancelada la semana pasada debido a las nuevas designaciones de Estados Unidos, según reportó The Jerusalem Post.

Entidades destacadas en las secciones locales de los informes incluyen el Centro de Retorno Palestino (PRC) y el Foro Palestino en Gran Bretaña (PFB) en el Reino Unido; ABSPP en Italia; y el Comité Nacional Palestino Unido (VPNK) en Alemania, todas ellas relacionadas con algunos de los actores prominentes mencionados anteriormente.

El informe también destaca los medios de comunicación relacionados con esta red, incluyendo Al-Hiwar, EPAL e Infopal, que han colaborado en el pasado con medios afiliados a Hamas como Shehab, y que sirven como voceros de la actividad de la red pro-Hamas en Europa. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Eje de los Hermanos Musulmanes

Otro tema destacado en el informe es el uso de frentes "civiles" por parte del eje de los Hermanos Musulmanes, del cual Hamas es miembro, como un medio para promover ideologías islamistas que enfatizan la Da'wah, o predicación del Islam, mientras ofrecen servicios comunitarios para difundir el islam radical entre las masas y acercarlos a las ideologías de Hamas.

Emmanuel Navon, CEO de ELNET, agregó: “A la luz de estos hallazgos, ELNET insta a los gobiernos europeos a tomar medidas rápidas investigando a fondo y cerrando estas organizaciones afiliadas a Hamas para evitar que Hamas siga desestabilizando tanto el Medio Oriente como Europa. Los bancos e instituciones financieras deben monitorear de cerca las actividades de las personas mencionadas en los informes y revisar sus transacciones financieras para evitar un mayor apoyo a actividades terroristas. Además, ELNET insta a instituciones de investigación y grupos de expertos a ayudar a exponer estas actividades al público y garantizar que las redes de recaudación de fondos de Hamas en Europa sean desmanteladas.”