Lapid sugiere a las FDI atacar campos petroleros iraníes: exclusiva

El ataque de represalia de las FDI contra Irán debería apuntar a los campos petroleros del país debido al impacto negativo que tendría en la economía de la República Islámica, dijo Yair Lapid, jefe del partido Yesh Atid y líder de la oposición, al diario The Jerusalem Post el martes.

"Deberíamos empezar con los campos petroleros", dijo Lapid mientras estaba en su oficina en Tel Aviv. Habló mientras Israel supuestamente había cedido a una solicitud de EE. UU. de no atacar los campos petroleros o sitios nucleares de Irán durante su anticipada represalia por el ataque con misiles balísticos de Irán al estado judío el 1 de octubre.

Israel ha asegurado supuestamente a EE. UU. que atacaría objetivos militares convencionales iraníes en lugar de instalaciones nucleares o campos petroleros.

EE. UU. ha estado preocupado de que dicho ataque afectaría los precios del petróleo a nivel mundial, una medida que podría perjudicar la economía estadounidense en las críticas últimas semanas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

"Estoy en desacuerdo con la administración estadounidense. No creo que vaya a aumentar significativamente los precios del petróleo en el mundo cinco minutos antes de una elección", declaró Lapid.

Bandera iraní con gráfico bursátil y un modelo en miniatura de gato de bomba de petróleo se ven en esta ilustración tomada el 9 de octubre de 2023. (credit: DADO RUVIC/ILLUSTRATION/FILE PHOTO/REUTERS)

Las exportaciones de petróleo de Irán ya han sido "reducidas a la mitad", y eso no ha provocado una crisis económica global. Dañaría la economía de Irán, que ha sido su "talón de Aquiles", explicó Lapid.

Es posible, dijo, hablar con otros países productores de petróleo, como Arabia Saudita, sobre aumentar su producción para garantizar que no haya una crisis económica global.

Las palabras de Lapid fueron respaldadas por la Agencia Internacional de Energía, que dijo en su informe mensual del martes sobre el mercado mundial de petróleo que "por ahora, el suministro sigue fluyendo, y en ausencia de una gran interrupción, el mercado se enfrenta a un excedente considerable en el nuevo año".

Continuó tranquilizando a los mercados "que a medida que se desarrollen los acontecimientos de suministro, la AIE está lista para actuar si es necesario" para cubrir cualquier interrupción en el suministro de Irán.

De hecho, los precios del petróleo han subido en las últimas semanas por la preocupación de los inversores de que Israel pueda retaliar contra un ataque con misiles de Irán, un importante exportador de petróleo y miembro de la OPEP, golpeando sus instalaciones petroleras o sitios nucleares.

La AIE lista para actuar si es necesario

Pero la AIE, que gestiona las reservas de petróleo de emergencia de los países industrializados, dijo que las reservas públicas superaban los 1.2 mil millones de barriles, y la capacidad de reserva en la OPEP+, que comprende la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, se encontraba en niveles históricamente altos.

Lapid fue más cauteloso cuando se trató de un ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Israel puede actuar solo y no debería descartar esa opción, dijo.

Pero al mismo tiempo, dijo que dicho paso es mejor tomarse junto con una "coalición más amplia" de fuerzas, como Estados Unidos.

