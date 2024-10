Goldknopf revela inminente ataque sin precedentes de Israel a Hezbolá y Gaza

El Ministro de Vivienda y Construcción Yitzhak Goldknopf sacudió el sistema político israelí en una entrevista del martes con Makor Rishon, donde abordó el tema del reclutamiento jaredí, las crecientes tensiones con Hezbolá y otros temas candentes.

El ministro jaredí emitió un firme ultimátum con respecto a la ley de reclutamiento, diciendo: "No hay duda de que la ley de reclutamiento será aprobada antes de que se apruebe el presupuesto en el gobierno, e incluso antes. Si esto no sucede, no continuaremos nuestra membresía en la coalición".

Estas palabras tienen el potencial de elevar la tensión política a nuevas alturas.

Sorprendentemente, Goldknopf expresó su apoyo al reclutamiento de jaredím que no dedican su tiempo al estudio de la Torá.

"Aquellos que no están enlistados y se dedican a ganarse la vida - es apropiado que sean enlistados. No es nuestro problema", declaró. "La legislación que estamos promoviendo no protege a aquellos que no estudian diligentemente la Torá".

Refiriéndose a los eventos de los ataques de Hamas del 7 de octubre, el ministro salió en defensa del primer ministro Netanyahu.

Yitzhak Goldknopf, un aparcamiento de coches quemados por terroristas de Hamás, 9 de noviembre de 2023 (credit: REUVEN CASTRO)

"¿Qué falla se le puede atribuir a Netanyahu? Fue Lapid quien acusó a Bibi [Netanyahu] de asesinato. Hasta donde yo sé, ni siquiera se molestaron en informarle", argumentó Goldknopf con fuerza. Incluso pidió suspender los procedimientos de juicio de Netanyahu en este momento, argumentando: "Es nuestro deber como país garantizar que el primer ministro esté libre para dirigir el país sin interrupciones".

Seguridad

Respecto a la situación de seguridad, Goldknopf predijo una escalada significativa. "Desafortunadamente, la campaña aún no ha terminado y, según la información que tengo, Israel está a punto de lanzar un ataque sin precedentes contra Hezbollah y Gaza. En mi estimación, también se espera un estallido con Irán", advirtió.

Al mismo tiempo, expresó su apoyo a cualquier posible acuerdo para liberar a los rehenes a pesar de las dificultades involucradas.

"Apoyaré cualquier acuerdo de este tipo, ya que es una doble mitzvah: redimir a los cautivos y salvar vidas".

Asentamientos

En cuanto a los asentamientos, el ministro dijo sorprendentemente que apoyaría un regreso a Gush Katif.

"Si se toma una decisión gubernamental de regresar y establecerse en partes de Gush Katif, daré mi apoyo. Creo que el asentamiento en Gaza puede ayudar a lograr seguridad."

Precios de la vivienda

Finalmente, al ser preguntado sobre el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda, Goldknopf evadió la responsabilidad.

"Esto no se debe a nuestra política. Debería dirigir esas preguntas al Banco de Israel o al Ministerio de Finanzas. El aumento en los precios de los apartamentos no está dentro de nuestra área de responsabilidad."

Arye Deri

Esto ocurre en el contexto de una emotiva entrevista realizada por el presidente de Shas, Arye Deri, la cual fue publicada ayer en el periódico HaDerech.

Entre otras cosas, Deri mencionó en la entrevista: "Espero mucho que en las próximas semanas podamos arreglar esto, que los estudiantes de yeshivá puedan sentarse y estudiar sin interrupciones, sin que haya todo tipo de problemas de órdenes, etc., y los estudiantes de la Torá puedan volver a recibir la financiación necesaria, las subvenciones en residencias y otras cosas".

"Necesitamos entender, si lo vemos desde una perspectiva presupuestaria, cada día de batalla nos cuesta más que todo el presupuesto anual del mundo de la Torá, solo para entender las proporciones, y creemos que cada día de estudio evita más días de batalla", dijo Deri.