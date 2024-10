Las FDI arrestan a tres terroristas de Hezbolá Radwan junto a su comandante

Las tropas israelíes capturaron a tres terroristas adicionales de Hezbollah del grupo terrorista libanés Fuerza Radwan durante la operación del martes, que también vio la detención de un comandante de la Fuerza Radwan, según un informe de KAN News del miércoles.

Durante la misma operación informada por The Jerusalem Post el martes, en la que se capturó al comandante de Radwan, Wadah Kamal Yunis, las FDI también arrestaron a tres terroristas de Hezbollah de la unidad Radwan dentro de un túnel en el sur del Líbano, según un informe de KAN News del miércoles.

Las detenciones del martes ocurrieron después de varias horas de negociaciones, durante las cuales los terroristas se rindieron al darse cuenta de que las FDI estaban a punto de entrar en el túnel donde se escondían, señaló KAN News.

Yunis dijo a los investigadores que después del asesinato del líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, muchos miembros del grupo, incluidos los comandantes locales, huyeron. Yunis describió a la unidad Radwan como "incrédulos, gente sin religión" que vinieron a recibir dinero y huyeron porque temían a las FDI.

Miembros de Hezbolá asisten al funeral de Wissam Tawil, comandante de las fuerzas de élite Radwan de Hezbolá que, según fuentes de seguridad libanesas, murió durante un ataque israelí contra el sur del Líbano, en Khirbet Silem, Líbano, 9 de enero de 2024. (credit: REUTERS/AZIZ TAHER)

También mencionó que habían planeado retaliar contra un ataque y moverse a la región de Galilea de Israel, pero después de la muerte de Nasrallah, esos miembros dejaron de presentarse.

Complejo subterráneo de alojamiento y almacenamiento Radwan

Yunis y los otros tres miembros de Hezbollah Radwan fueron capturados en una red de pozos e infraestructuras subterráneas que incluían áreas para alojamiento y almacenamiento de equipos, que recientemente había allanado y descubierto un gran alijo de armas las FDI.

Según las FDI, estas instalaciones estaban destinadas para uso de los miembros de Radwan de Hezbollah en caso de una operación dirigida a la "conquista de Galilea". La infraestructura estaba en el corazón de un pueblo, debajo de las casas civiles libanesas que los terroristas de Hezbollah habían explotado.

El complejo fue destruido por las fuerzas de la Fuerza de Tareas 8 y la Unidad Yahalom el miércoles por la mañana.

Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Imágenes de las FDI de la destrucción de un túnel de Hezbolá en el Líbano. 16 de octubre de 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

Antes de que se destruyera el complejo subterráneo, el subjefe de Estado Mayor Mayor General Amir Baram realizó una evaluación de la situación el martes con el Brigadier General Shai Kalper de la División de Galilea, el Coronel Dori Saar de la Brigada "Zaken" y el Coronel A, comandante de la Unidad Yahalom, mientras se reunía con los soldados involucrados en operaciones terrestres en el sur del Líbano.

Durante su visita, Baram recorrió el complejo subterráneo y declaró: "Durante años, la División 91 y el Comando del Norte se han preparado para la defensa y contención contra lo que Hezbollah llamó la 'conquista de Galilea'. Es poderoso y lleno de orgullo que ahora estemos luchando en la misma área desde la cual ellos planeaban atacarnos, destruyendo su infraestructura y planes. Así es como debe hacerse; no hay otra forma. Continúen con acciones operativas de calidad y significativas que tendrán un impacto en nosotros y en Medio Oriente en los años venideros."

Capturados cuatro terroristas más

Anteriormente, se informó que en dos operaciones diferentes, terroristas de Hezbollah fueron capturados dentro de túneles. La primera operación se anunció el domingo cuando soldados de las FDI arrestaron a un terrorista escondido en un túnel con varias armas y suministros para estancias prolongadas.

Según KAN News, en otra operación, el Batallón 13 de la Brigada Golani de las FDI encontró la entrada al túnel en un edificio de Hezbollah con terroristas operando en su interior y lo rodearon. Los tres terroristas dentro se rindieron y fueron detenidos. Fueron interrogados primero por investigadores de campo de la Unidad 504 de inteligencia militar y luego trasladados a una instalación de detención para un interrogatorio adicional en Israel.

Junto con los terroristas, se descubrió una gran cantidad de armas y equipo para estancias prolongadas. Los tres sospechosos cooperaron con sus interrogatorios, proporcionando información importante a las autoridades israelíes.