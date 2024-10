Macron: Israel fue creada por la ONU, Netanyahu no debería olvidarlo - reporte

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu no debería olvidar que una resolución de la ONU creó Israel, dijo el Presidente francés Emmanuel Macron durante una reunión con ministros el martes, según Le Parisien.

"Netanyahu no debe olvidar que su país fue creado por una decisión de la ONU. Por lo tanto, no debería desvincularse de las decisiones de la ONU", citó el diario francés a Macron diciendo en privado.

Las declaraciones de Macron hacían referencia a la Resolución 181 de la ONU adoptada el 29 de noviembre de 1947.

"Un recordatorio al Presidente francés: No fue una decisión de la ONU la que estableció el Estado de Israel, sino la victoria obtenida en la Guerra de Independencia con la sangre de nuestros heroicos combatientes, muchos de los cuales eran sobrevivientes del Holocausto, incluidos del régimen de Vichy en Francia", declaró la Oficina del Primer Ministro en respuesta.

Le Parisien señaló que los comentarios del presidente francés se hicieron en relación a la operación de Israel en el sur del Líbano y los recientes incidentes relacionados con la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), que vio a tropas de las FDI disparando contra puestos de UNIFIL a lo largo de la frontera.

Tropas de mantenimiento de la paz de la ONU (FPNUL) en Khiam, cerca de la frontera con Israel, en el sur del Líbano, el 12 de julio de 2023. (credit: REUTERS/AZIZ TAHER)

"También sería oportuno recordar que en las últimas décadas, la ONU ha aprobado cientos de decisiones antisemitas contra el Estado de Israel, cuyo propósito es negar el derecho a existir y la capacidad de defenderse del único estado judío", agregó la oficina del primer ministro.

Guterres rechaza la solicitud de Netanyahu

A principios de esta semana, Netanyahu pidió al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que los soldados de la UNIFIL fueran evacuados de sus puestos en el sur del Líbano.

"Las FDI han solicitado esto repetidamente y han encontrado un rechazo continuo, lo que tiene el efecto de proporcionar a los terroristas de Hezbollah escudos humanos", dijo Netanyahu.

Guterres rechazó la llamada de Netanyahu para la evacuación, con el portavoz del jefe de la ONU, Stephane Dujarric, afirmando: "Los mantenidos de la paz permanecen en todas las posiciones, y la bandera de la ONU sigue ondeando". Tovah Lazaroff contribuyó a este informe.

Tovah Lazaroff ha contribuido a este reporte.