¿Quién es Yahya Sinwar, el líder de Hamás que pudo haber muerto en Gaza?

Yahya (Ibrahim Hassan) Sinwar fue anunciado como el nuevo jefe de la oficina política de Hamas tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán - pero su dominio sobre el grupo terrorista podría haber sido efímero, ya que las FDI anunciaron el 17 de octubre que podría haber sido eliminado.

Nació el 29 de octubre de 1962 en el campo de refugiados de Khan Yunis en Gaza. Su familia fue desplazada de Ashkelon durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, un factor que influyó profundamente en sus actividades militantes y compromisos ideológicos.

Sinwar cursó sus estudios en la Universidad Islámica de Gaza, obteniendo un título en estudios árabes. Su vida temprana en el campo de refugiados le inculcó una sólida determinación para resistir la ocupación israelí, moldeando su futuro papel en Hamas.

¿Cómo Yahya Sinwar ascendió a la prominencia dentro de Hamas?

Sinwar cofundó Majd, el aparato de seguridad de Hamas, a finales de la década de 1980, centrándose en identificar y eliminar palestinos sospechosos de colaborar con Israel.

Sus actividades terroristas llevaron a su arresto en 1988 por orquestar el secuestro y asesinato de dos soldados israelíes.

Yahya Sinwar jefe del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, saluda a los palestinos durante una manifestación para conmemorar el Día anual de al-Quds (Día de Jerusalén), en Gaza, 14 de abril de 2023. (credit: REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA)

Sinwar fue condenado a cuatro cadenas perpetuas pero fue liberado en 2011 en un intercambio de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit.

Durante sus 22 años en prisiones israelíes, Sinwar se destacó por su firmeza y liderazgo entre los presos, ganándose una reputación como una figura crucial dentro de Hamas.

¿Cuáles son los roles de liderazgo y logros clave de Yahya Sinwar?

En 2017, Sinwar fue elegido como líder de Hamas en Gaza, sucediendo a Ismail Haniyeh. Su liderazgo marcó un cambio hacia una postura más militante, enfatizando la acumulación militar y lazos más estrechos con potencias regionales como Irán y Hezbollah.

La visión estratégica de Sinwar implicaba mejorar las capacidades militares de Hamas y prepararse para conflictos a gran escala con Israel. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Es ampliamente considerado como el cerebro detrás de la masacre del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que resultó en más de 1,200 muertes y el secuestro de alrededor de 240 rehenes.

¿Cómo influyó Yahya Sinwar en los ataques del 7 de octubre de 2023?

Sinwar orquestó los ataques del 7 de octubre de 2023, los más mortales en la historia de Israel. Estos ataques intensificaron significativamente el conflicto entre Israel y Hamas, posicionando a Sinwar como un objetivo principal para la represalia israelí.

Su capacidad para evadir la captura utilizando una red compleja de túneles en Gaza ha aumentado su notoriedad e influencia dentro de Hamas.

El uso estratégico de rehenes como palanca de negociación por parte de Sinwar subraya aún más su enfoque inflexible.

¿Cuál es la filosofía y visión de liderazgo de Yahya Sinwar?

El liderazgo de Sinwar se caracteriza por un enfoque inflexible, priorizando la resistencia militar sobre las negociaciones políticas.

Él ve su papel como fundamental en la yihad más amplia contra Israel, a menudo desestimando soluciones políticas que no se alinean con su visión de resistencia palestina.

El desprecio de Sinwar por figuras políticas como su predecesor Haniyeh, a quien consideraba menos comprometido con la causa militante, refleja su postura inflexible.

Su visión estratégica implica aprovechar alianzas con potencias regionales y mejorar las capacidades militares de Hamas para desafiar a las fuerzas israelíes.

¿Cómo ha fortalecido Yahya Sinwar las alianzas regionales de Hamas?

Bajo el liderazgo de Sinwar, Hamas ha fortalecido sus alianzas con Irán y Hezbollah, aprovechando estas relaciones para mejorar sus capacidades militares.

El conflicto en Gaza de mayo de 2021 fue un punto de inflexión significativo para Sinwar, ya que lo percibió como una demostración de la capacidad de Hamas para movilizar múltiples frentes contra Israel.

Esta percepción lo ha animado a llevar a cabo operaciones a mayor escala, creyendo que tales acciones podrían alterar significativamente la dinámica de poder regional.

¿Qué desafíos enfrenta Yahya Sinwar como nuevo jefe del buró político de Hamas?

Tras el asesinato de Haniyeh en Teherán, la posición de Sinwar dentro de Hamas se fortaleció aún más.

Como nuevo líder de la oficina política de Hamás, se enfrenta al doble desafío de mantener la cohesión interna dentro de la organización y abordar las operaciones militares israelíes intensificadas que apuntan a la cúpula de Hamás.

A pesar de estos desafíos, Sinwar sigue siendo formidable, continuando a dar forma a las estrategias y acciones de Hamás en la guerra en curso.