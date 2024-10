Israel reacciona a informes de la muerte de Sinwar: 'En el infierno lo lamenta'

El anuncio del jueves de las FDI de que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, podría haber sido eliminado en Gaza fue recibido con celebración por varios funcionarios israelíes.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, compartió fotos del líder de Hezbollah eliminado Hassan Nasrallah y del terrorista de Hamas Mohammed Deif, escribió en X/Twitter “Perseguirás a tus enemigos y caerán ante ti por la espada.” - Levítico 26 Nuestros enemigos no pueden esconderse. Los perseguiremos y eliminaremos.”

“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” - Leviticus 26Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) October 17, 2024

El ex portavoz del gobierno, Eylon Levy, comentó en X “Es posible que en algún lugar del infierno, Yahya Sinwar esté sentado con todo el liderazgo de Hamas, mirando hacia arriba y pensando que deberían haber liberado a los rehenes cuando tuvieron la oportunidad.”

Mural de las FDI del líder de Hamás Yahya Sinwar como un ratón en la base de las FDI (credit: HANNAH ESKIN)

It is possible that somewhere in hell, Yahya Sinwar is sitting with the whole of Hamas’ leadership, looking up and thinking they should have released the hostages when they had the chance. — Eylon Levy (@EylonALevy) October 17, 2024

Durante los ataques de Hamas del 7 de octubre, planeados por Sinwar, los terroristas secuestraron a más de 250 personas y asesinaron a más de 1200. Mientras que algunos de los rehenes fueron liberados en un acuerdo de noviembre y otros fueron rescatados por el ejército israelí, más de 100 siguen cautivos, y se cree que un número significativo de ellos han sido asesinados.

El liderazgo israelí se ha reunido con partidos qataríes, estadounidenses y numerosas partes internacionales en un intento de negociar un nuevo acuerdo de alto el fuego, el cual Hamas ha rechazado repetidamente, a pesar de afirmar que la guerra que iniciaron ha causado un alto número de muertes civiles en la Franja de Gaza.

"Después de que mataran a Bin Laden, su cuerpo fue arrojado al mar. Solo digo".

After Bin Laden was killed, his body was chucked in the sea. Just saying. — Eylon Levy (@EylonALevy) October 17, 2024

El Foro de Familias de los Rehenes recibió con agrado la posible noticia de la eliminación de Sinwar pero instó a los funcionarios israelíes a aprovecharla para garantizar el regreso de los rehenes.

"El Foro de Familias de los Rehenes elogia a las fuerzas de seguridad por eliminar a Sinwar, quien planeó la mayor masacre que nuestro país haya enfrentado, siendo responsable del asesinato de miles y el secuestro de cientos", dijo el Foro en un comunicado. "Sin embargo, expresamos una profunda preocupación por el destino de los 101 hombres, mujeres, ancianos y niños que aún están cautivos de Hamas en Gaza.

"Hacemos un llamado al gobierno israelí, a los líderes mundiales y a los países mediadores para que aprovechen el logro militar en uno diplomático al buscar un acuerdo inmediato para la liberación de los 101 rehenes: los vivos para su rehabilitación y los asesinados para un entierro adecuado."

El encargado de negocios de Israel en España, Dan Poraz, también comentó sobre los informes, publicando en X "El hombre que trajo muerte y miseria a millones, el asesino en masa de judíos e israelíes, que destruyó Gaza, que causó desastre a los palestinos y se negó a terminar con el sufrimiento y liberar a nuestros rehenes, ese hombre está muerto. Yahya Sinwar está muerto. Que arda para siempre en el infierno."

The man who brought death and misery to millions, the mass murderer of Jews and Israelis, who destroyed Gaza, who brought disaster to the Palestinians, and refused to end the suffering and free our hostages—this man is dead. Yahya Sinwar is dead. May he forever burn in hell. pic.twitter.com/JBXjBdhdXh — Dan Poraz (@PorazDan) October 17, 2024

Funcionarios de EE.UU. También celebraron los informes sobre la muerte de Sinwar

"El mundo, muy probablemente, se ha librado de Yahya Sinwar, el cerebro de la masacre más mortal del pueblo judío desde el Holocausto", escribió el Representante Ritchie Torres en X. "Estamos a la espera de la confirmación oficial del estado del cadáver de Sinwar pudriéndose en el infierno donde pertenece".