¿Terminará la guerra en Gaza tras la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar?

Ahora que el jefe de Hamas, Yahya Sinwar, ha sido asesinado, la pregunta principal es: ¿esto pondrá fin a la guerra entre Israel y Hamas?

Dos razones por las que podría terminar la guerra son porque Sinwar fue el arquitecto de la masacre del 7 de octubre y el último líder importante de Hamas en Gaza que podía gestionar su resistencia militar, y porque podría ser un momento claro para que el primer ministro Benjamin Netanyahu declare "victoria".

Por otra parte, los resultados de la guerra en Gaza - especialmente los 101 rehenes israelíes vivos y muertos - siguen en juego, derrotar a Hamas como una fuerza política gobernante en Gaza sigue siendo una pregunta abierta, y siempre ha habido preguntas sobre por qué y cuándo Netanyahu querría poner fin o extender la guerra.

Los rehenes

Al examinar cuidadosamente cada uno de estos elementos, sorprendentemente, no hay informes hasta ahora de que Sinwar haya matado a ningún rehén mientras era capturado por tropas de las FDI.

Esto es impresionante porque, durante toda la guerra, la inteligencia israelí asumió que se había rodeado de rehenes.

Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Alexander Lobanov y Almog Sarusi. (credit: Hostages and Missing Families Forum/Screenshot )

Incluso algunos creían que en ocasiones el ejército sabía dónde se encontraba y se abstenía de matarlo porque había rehenes a su alrededor.

Muchos dijeron que por eso él solo había sobrevivido tanto tiempo mientras que virtualmente todos sus principales comandantes habían sido asesinados.

Una posible explicación - si de hecho no había rehenes cercanos - es que los seis rehenes asesinados en Rafah a finales de agosto eran el grupo que Sinwar había mantenido cerca de él durante toda la guerra. Esto tendría sentido, ya que Hersh Goldberg-Polin era uno de los seis y era uno de los rehenes más destacados y "valiosos" desde el punto de vista de la propaganda.

Si eso es cierto, surgirían preguntas sobre por qué los usaría como escudos humanos justo cuando las FDI estaban relativamente cerca pero no a punto de matarlo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

¿O alguien más - posiblemente su hermano Muhammad Sinwar, Khaled Mashaal en Qatar (un ex líder de Hamas) o alguna nueva figura menos conocida sobreviviente - tomará el destino de los rehenes y los mantendrá vivos para negociaciones?

Si Hamas mantiene con vida a los rehenes, ¿la nueva figura que controla su destino intentará aceptar la supervivencia y la expulsión a cambio de los rehenes, a pesar de que Sinwar se había opuesto enérgicamente a esto, o seguirá una línea similar al líder recién asesinado, tratando de usar a los rehenes para preservar el control de Hamas en Gaza obligando a una retirada de las FDI?

Además, hasta ahora, Hamas no ha sido derrotado. ¿Se derrumbará ahora sin Sinwar?

Probablemente no.

Históricamente, Israel ha matado a muchos de los líderes principales de Hamas en momentos en que la organización era más pequeña, y siempre logró avanzar, parcialmente porque muchos de sus reclutas en todos los niveles están extremadamente comprometidos con su objetivo de destruir a Israel, de modo que cualquiera es reemplazable.

Dicho esto, matar a Sinwar es un golpe importante que podría debilitar significativamente a Hamas, incluso más allá de donde había caído hasta este punto.

Esto se relaciona con el último punto sobre cuándo Netanyahu esté listo para declarar la victoria.

Si estaba esperando un momento fotogénico, este sería el indicado.

Junto con Mohammed Deif, Marwan Issa, Ismail Haniyeh, Saleh al-Arouri y otros líderes importantes de Hamas, los organizadores del 7 de octubre están todos muertos ahora.

Netanyahu podría mostrar más flexibilidad sobre quién dirigirá Gaza a continuación, aprovechando este momento de victoria para sus propósitos electorales.

Pero si el primer ministro -ya sea por motivos ideológicos o por preocupaciones sobre ataques electorales desde su derecha- decide que debe mantener la guerra en curso hasta lograr algún tipo de final amorfamente relacionado con Hamas en Gaza políticamente, la guerra podría prolongarse significativamente más.

En ese punto, el siguiente factor que podría poner fin a la guerra podría ser el próximo presidente de EE. UU. en enero de 2025, ya que tanto Kamala Harris como Donald Trump, por diferentes motivos, han dicho que quieren poner fin a la guerra.

Netanyahu estará esperando el próximo movimiento de Hamas con respecto a los rehenes, pero en un sentido más amplio, el próximo movimiento es suyo.