Profecía cumplida: Sinwar, líder de Hamás, es asesinado en ataque sorpresa

En lo que muchos ahora llaman una declaración profética, el rabino Nir Ben Artzi, conocido por sus predicciones audaces y controvertidas, predijo el destino del líder de Hamas Yahya Sinwar en un video publicado hace ocho meses.

El rabino predijo que Sinwar y sus asociados tendrían un final espantoso similar a la ejecución de Hamán, el enemigo de los judíos en la historia de Purim. Ese video, publicado en febrero de 2024, ha resurgido después de que las fuerzas israelíes eliminaran a Sinwar durante una operación en Rafah, Gaza, el miércoles.

En un video más reciente publicado hace cinco días, el rabino Ben Artzi advirtió que cualquier líder mundial que se opusiera al pueblo judío y al IDF pronto tendría su final, sin importar su religión o nacionalidad. De manera ominosa declaró: "Los verán morir frente a las pantallas".

Las FDI confirman la muerte de Sinwar

La confirmación de la muerte de Yahya Sinwar llegó el jueves por la noche después de horas de rumores. Las FDI, junto con el Shin Bet, verificaron su identidad utilizando registros dentales y de huellas dactilares de su tiempo en prisiones israelíes antes de su liberación en 2011. Sinwar fue asesinado en Tel Sultan, Rafah, durante una operación espontánea de las FDI el miércoles, marcando una victoria significativa para Israel en su conflicto continuo con Hamas.

La muerte de Sinwar, el cerebro de la masacre del 7 de octubre que cobró más de 1,200 vidas y resultó en el secuestro de 250 rehenes, se ve como un punto de inflexión en la guerra.

El líder de Hamás, Yahya Sinwar, asiste a un mitin con motivo del 35 aniversario de la fundación del movimiento, en la ciudad de Gaza, el 14 de diciembre de 2022. (credit: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS)

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, enfatizó que aunque la operación no estaba planeada, fue el resultado de esfuerzos sostenidos para rastrear a Sinwar y eliminar figuras clave de Hamas.

Una conexión profética

La predicción de febrero de Ben Artzi sobre la caída de Sinwar inicialmente atrajo la atención debido a su dramática referencia bíblica. Estableciendo paralelismos con Hamán, el villano del Libro de Ester que buscaba aniquilar a los judíos, el rabino sugirió que la muerte de Sinwar sería rápida e inevitable.

Sus seguidores han expresado asombro por la precisión de la profecía, ya que el asesinato de Sinwar se desarrolló de una manera que reflejaba las escalofriantes palabras de Ben Artzi.

En su último video, publicado hace cinco días, el rabino amplió sus advertencias a todos los líderes mundiales que se oponen a Israel, diciendo: "No importa si son árabes, musulmanes o cristianos, cualquiera que vaya en contra del pueblo judío y las FDI morirá".

Legado e impacto de Sinwar

Yahya Sinwar era considerado como una de las figuras más peligrosas dentro de Hamas. Jugó un papel crítico en la orquestación de la masacre de civiles y soldados de las FDI por igual, y era conocido por usar rehenes como escudos humanos en la Franja de Gaza.

A pesar de los intentos de protegerse en la compleja red de túneles de Hamas, las fuerzas israelíes rastrearon a Sinwar hasta su escondite, poniendo fin a su reinado de terror.