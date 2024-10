Cómo fue identificado Yahya Sinwar desde un enfoque médico

El cuerpo del líder de Hamas y jefe terrorista Yahya Sinwar fue descubierto entre los escombros de un edificio en Gaza. Un vistazo a su estructura dental fue suficiente para sugerir que el cuerpo pertenecía al notorio terrorista, pero se requirió una prueba de ADN para tener una certeza absoluta. Entonces, ¿qué es exactamente el ADN y cómo llevó a cabo la policía la prueba?

El fin del líder terrorista llegó a través de la identificación de material genético: el cuerpo de Sinwar fue encontrado entre los escombros en Gaza, y las fotos de sus restos mostraron claramente una estructura dental que coincidía con su conjunto único de dientes, que incluían deformidades graves como torceduras y espacios en ambas mandíbulas superiores e inferiores. Sin embargo, una identificación definitiva del cuerpo típicamente se basa en un método: la comparación de material hereditario, el ADN.

Poco después de que se encontrara el cuerpo, partes del mismo, como un solo cabello de su barba, fueron trasladadas al departamento forense de la Policía de Israel. Sinwar había estado encarcelado durante muchos años, lo que significa que las fuerzas de seguridad tenían registros de sus huellas dactilares, así como de su material genético. Con la tecnología avanzada, es posible identificar material genético meses o incluso años después de un evento.

El ADN se encuentra en la mayoría de las células de nuestros cuerpos, ubicado en el núcleo y las mitocondrias, siendo estas últimas responsables de la energía de la célula. El ADN, que consta de dos hebras, codifica nuestra información genética. Cada hebra contiene secuencias de bases nitrogenadas, que se emparejan con bases complementarias en la hebra opuesta. Tres pares de bases forman un aminoácido, el bloque de construcción de las proteínas del cuerpo.

Cuando las células se dividen, el ADN se replica exactamente, preservando el código genético. La maravilla del ADN es su capacidad para permanecer intacto durante años, décadas y a veces siglos, lo que permite a los científicos forenses examinar escenas del crimen mucho tiempo después de que ocurran los eventos.

Soldados de las FDI evacuan el cuerpo del líder de Hamás Yahya Sinwar tras un ataque en Gaza, 17 de octubre de 2024. (credit: SOCIAL MEDIA/VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

Identificando a Sinwar

En Israel, las pruebas de ADN se llevan a cabo en dos laboratorios: el laboratorio de identificación forense de la Policía de Israel, que examina el ADN de personas vivas, y el instituto forense en Abu Kabir, parte del Ministerio de Salud, que analiza muestras de individuos fallecidos.

Así es como funciona el meticuloso proceso: se recogen muestras biológicas, como manchas de sangre, cabello, semen, células de la piel o saliva, en contenedores estériles en el lugar del suceso y se envían al laboratorio.

Teóricamente, cualquier tejido biológico puede ser analizado, pero las condiciones en las que se encontró la muestra son críticas. Mientras más seca esté la muestra, más precisos serán los resultados. Los ambientes húmedos pueden degradar la muestra debido a bacterias y hongos, cuyas enzimas descomponen el ADN.

Luego viene la exigente laboratorio: las muestras se someten a pruebas de PCR, un proceso que amplifica segmentos de ADN hasta miles de millones de veces, lo que permite compararlos con otras muestras genéticas. Las muestras del lugar del suceso se comparan con las tomadas a familiares. Las muestras de personas vivas se recolectan mediante un hisopo en la mejilla, que recoge células que contienen material hereditario. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Dado que el material genético de cada persona es una combinación del 50% de su madre y el 50% de su padre, un perfil genético puede crearse utilizando 15 regiones de ADN, reflejando la combinación de los padres. Al comparar el perfil genético del fallecido con el de sus padres, es posible la identificación. También se pueden realizar comparaciones de ADN con los hermanos, aunque este método es menos preciso.

El análisis de ADN suele tardar alrededor de ocho horas, pero con nuevos métodos, los resultados pueden obtenerse en tan solo dos horas. De hecho, la Policía de Israel confirmó la identidad de Sinwar aproximadamente tres horas después de que se encontrara el cuerpo.

Los métodos de investigación están evolucionando constantemente. Un desarrollo reciente implica probar el ADN de las mitocondrias, un orgánulo responsable de la energía celular. El ADN mitocondrial se hereda únicamente de la madre y es más duradero que el ADN nuclear, lo que permite la identificación de individuos y personas desaparecidas incluso cuando no hay parientes cercanos. El ADN mitocondrial se puede comparar con el de una abuela, bisabuela, y así sucesivamente. Con esta tecnología, la identificación incluso se puede hacer utilizando fragmentos óseos degradados.

Inmediatamente después de que el cuerpo fue identificado, Maariv publicó la opinión de expertos ortodoncistas que confirmaron que la estructura dental de Sinwar coincidía con la de las fotos del cuerpo. Según estos expertos, había varias características únicas que coincidían con la estructura de la mandíbula tanto del cuerpo como de Sinwar. Los dientes se clasifican según sus números únicos. Según los expertos, el diente número 31 estaba significativamente inclinado, y había un espacio, conocido como "diastema", entre los dientes 31 y 32. Un espacio similar se encontró entre los dientes 11 y 21. Además, el diente número 21 mostraba una fractura característica conocida como una fractura de "cascanueces". Además, el diente número 41 estaba más alto que el plano de mordida.