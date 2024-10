Biden y Netanyahu discuten estrategias para liberar a los rehenes en Gaza

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre nuevas oportunidades para liberar a los 101 rehenes restantes en Gaza tras el asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, por las FDI.

"Los dos líderes acordaron que hay una oportunidad para avanzar en la liberación de los rehenes y trabajarán juntos para lograr este objetivo", dijo la Oficina del Primer Ministro. Biden también felicitó a Netanyahu y a las FDI por el asesinato, agregó la Oficina del Primer Ministro.

Anteriormente, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a los reporteros: "Vemos una oportunidad ahora que queremos aprovechar para intentar asegurar la liberación de los rehenes.

"Vamos a trabajar en ello tan rápidamente como sea posible", dijo Sullivan a los reporteros a bordo del Air Force One, rumbo a Alemania.

El jefe del Mossad, David Barnea, sostuvo consultas durante el día para comenzar a trazar el mejor camino a seguir, ahora que Sinwar se ha ido.

El presidente de EE.UU., Joe Biden (dcha.), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izq.), al frente de un muro de carteles con rehenes que se ve al fondo (ilustrativo) (credit: Canva, Craig Hudson/Reuters, REUTERS)

Desde el 31 de mayo, los principales negociadores para un acuerdo entre Qatar y Egipto habían estado trabajando en un acuerdo prolongado de tres fases, que al final fue bloqueado por Sinwar. Sin embargo, el jueves se habló de opciones alternativas. Netanyahu hizo un llamado público a los palestinos en Gaza que custodian a los cautivos para liberar a esos rehenes a cambio de seguridad. Sus declaraciones siguieron a informes de que Israel podría buscar negociar individualmente con los captores, en lugar de hacer un acuerdo global con Hamas.

Estados Unidos actuó rápidamente para mantener conversaciones con funcionarios israelíes, cataríes y saudíes después de la muerte de Sinwar.

Blinken habló con el primer ministro catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y con el ministro de Relaciones Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, desde el Air Force One el jueves, mientras los funcionarios estadounidenses esperaban la confirmación de la muerte de Sinwar por parte de Israel, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a los reporteros el jueves por la tarde.

"En las últimas semanas, no ha habido negociaciones para poner fin a la guerra porque Sinwar se ha negado a negociar. No ha habido un camino para poner fin a esta guerra porque Sinwar se ha negado a hablar sobre la liberación de los rehenes o llegar a un alto al fuego", dijo Miller. "Ahora vemos una oportunidad con él habiendo sido retirado del campo de batalla, habiendo sido separado del liderazgo de Hamas. Queremos aprovechar esa oportunidad."

Miller señaló que todavía no está claro quién tomará decisiones en nombre de Hamas en lugar de Sinwar.

"Lo que sabemos es que la persona que había sido el principal obstáculo para avanzar hacia el fin de la guerra ahora afortunadamente ya no está con nosotros", dijo.

Por supuesto, Miller dijo, habrá decisiones difíciles que los israelíes tendrán que tomar para llegar a un acuerdo para poner fin a esta guerra.

Miller dijo que Estados Unidos ha dejado en claro en varias ocasiones que tendrá conversaciones "directas y francas sobre la necesidad de tomar esas decisiones difíciles".

"Pero ni siquiera estábamos en posición de hacerlo cuando no hay nadie al otro lado de la mesa dispuesto a negociar siquiera," dijo, añadiendo que los mediadores no pudieron cerrar propuestas anteriores.

Los Estados Unidos estarán teniendo "conversaciones privadas" con Israel sobre los pasos que quiere ver que tome hacia el logro de un alto el fuego, según Miller.

"Lo que discutiremos con ellos es cómo toman esos objetivos estratégicos que han cumplido y los convierten en una victoria estratégica duradera", dijo. "Y desde nuestra perspectiva, eso significa un camino a seguir en Gaza que no sea solo un camino militar para degradar a Hamas y seguir luchando contra los combatientes de Hamas una y otra vez".

Estados Unidos quiere ver un camino a seguir que traiga a los rehenes de vuelta y establezca las condiciones para el "día después" en el que haya reconstrucción y una seguridad real en Gaza, y un camino político a seguir para el pueblo en Gaza que sea determinado por la gente, agregó Miller.

Blinken también habló con el Presidente de Israel Issac Herzog sobre un acuerdo de rehenes

"El Presidente enfatizó en la llamada que el tema del retorno de los rehenes debe ser una prioridad máxima, y ahora había una importante oportunidad para enfocar todos los recursos y esfuerzos en traer a los rehenes de vuelta a casa", dijo la oficina de Herzog.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Lloyd Auston, habló con el Ministro de Defensa Yoav Gallant

El Ministro de Defensa de Israel "destacó la urgencia y la oportunidad única que se ha creado y llamó a los terroristas restantes de Hamas a cesar el fuego y liberar inmediatamente a los rehenes", dijo su oficina.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, instó a sus homólogos a apoyar los esfuerzos para avanzar en un acuerdo, explicando que se había creado una oportunidad que no se debe desaprovechar. "El asesinato de Sinwar crea una posibilidad para la liberación inmediata de los rehenes y podría llevar a una nueva realidad en Gaza - sin Hamas y sin control iraní", dijo Katz. "Este es un gran logro militar y moral para Israel y una victoria para todo el mundo libre contra el eje del mal del extremismo islámico liderado por Irán. Israel necesita su apoyo y asistencia ahora más que nunca para avanzar juntos en estos objetivos importantes", declaró Katz.