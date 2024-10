Ministro turco alerta que una guerra entre Israel e Irán podría desatar una guerra mundial

El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, ha advertido que una guerra entre Israel e Irán podría desencadenar un conflicto global, planteando la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.

Hablando el sábado, Fidan enfatizó la alta probabilidad de guerra en la región en medio de las crisis en curso. "Necesitamos estar preparados para esto como país y región", declaró, según informó Daily Sabah.

Según Fidan, cualquier confrontación entre Israel e Irán probablemente involucraría a Estados Unidos, aumentando significativamente el riesgo de una guerra global. Criticó las acciones de Israel por llevar a la región más cerca del abismo, agregando que Turquía está comprometida en evitar que el conflicto se expanda.

Gaza se convierte en un 'cementerio al aire libre'

Fidan también describió una imagen sombría de la crisis humanitaria en Gaza, calificándola como un "cementerio al aire libre". Según Al Bawaba, Fidan acusó a Israel de crear condiciones que podrían llevar al genocidio, culpando a su rechazo de aceptar un alto el fuego por la situación desesperada que enfrentan decenas de miles de gazatíes.

En respuesta a los informes sobre el asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, Fidan declaró que Turquía esperaría la confirmación oficial por parte del grupo terrorista Hamas.

El líder de Hamás, Yahya Sinwar, asiste a una concentración con motivo del aniversario del Día de la Tierra, en la ciudad de Gaza, el 30 de marzo de 2022. (credit: ATTIA MUHAMMED/FLASH90)

También anticipó que los ataques de Israel contra Hezbollah y los hutíes en Líbano formaban parte de una escalada más amplia alimentada por los continuos bombardeos de Israel en Líbano y la esperada retaliación de Irán.

Turquía abogando por la paz advierte de graves consecuencias

Según informó Daily Sabah, Fidan resaltó los esfuerzos de Turquía por detener los conflictos que han asolado Oriente Medio durante décadas. Defendió el derecho de Irán a la legítima defensa en respuesta a los ataques, reiterando el llamado de Turquía a la paz en la región.

En un importante movimiento diplomático, se espera que el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, visite Turquía, Jordania y Egipto esta semana para discutir medidas para detener la guerra de Israel en Gaza. Según Al Bawaba, la guerra, que lleva más de un año en curso, se ha intensificado, con Israel ahora atacando a Líbano.

Los ataques con misiles señalan crecientes tensiones regionales

Los ataques con misiles de Teherán el 1 de octubre, que vieron 200 cohetes disparados hacia Israel en represalia por el asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh, el líder de Hezbollah Hassan Nasrallah y un general iraní, han avivado las llamas. Según Daily Sabah, Israel ha prometido contraataques "mortales, precisos y sorprendentes".

Ramificaciones globales y enfoque en la industria de defensa

En su discurso, Fidan también discutió las implicaciones globales de las luchas de poder, como la rivalidad entre Estados Unidos y China por Taiwán, sugiriendo que estas tensiones podrían tener un impacto mundial. Destacó la creciente industria de defensa de Turquía y la importancia de fortalecer la OTAN, mencionando también los esfuerzos en curso para normalizar las relaciones entre Turquía y Grecia.