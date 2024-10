Oficial de Hamás: los rehenes no regresarán hasta que cese la "agresión" en Gaza

Los rehenes israelíes en Gaza no regresarán hasta que cese "la agresión" en el enclave palestino asediado y las fuerzas israelíes se retiren, dijo el viernes Khalil Al-Hayya, subjefe de Hamas en Gaza y principal negociador del grupo.

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, fue asesinado por las FDI, confirmó el oficial de Hamas Basem Naim el viernes, según informaron los medios de comunicación israelíes.

Naim se desempeña como jefe del buró político de la organización terrorista.

Al confirmar la muerte de Sinwar, Naim dijo: "Hamas se vuelve más fuerte y popular con cada eliminación de sus líderes. Duele perder personas, especialmente líderes únicos como Yahya Sinwar, pero estamos seguros de que ganaremos al final".

Naim también puso en duda la capacidad de Israel para desmantelar la organización matando a los líderes.

"Israel parece creer que matar a nuestros líderes significa el fin de nuestro movimiento y la lucha del pueblo palestino. Pueden creer lo que quieran, y esta no es la primera vez que lo han dicho", agregó.

Hamás no mató a ningún civil'', declaró Basem Naim, funcionario de Hamás, a la cadena británica Sky News el 9 de octubre de 2023. (credit: Sky News Youtube channel)

El asesinato de Sinwar confirmado por las FDI antes que por Hamás

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, fue asesinado por las FDI en Tel Sultan en Rafah el miércoles en una operación no planificada, fuentes cercanas al asunto confirmaron al Jerusalem Post el jueves por la noche, varias horas después de que surgieran rumores de que había sido asesinado más temprano ese mismo jueves.

Poco después, alrededor de las 7:45 p.m., las FDI, el Shin Bet, el Ministro de Relaciones Exteriores Yisrael Katz y otros confirmaron que Sinwar estaba muerto.

La evidencia de que Sinwar está muerto incluía la coincidencia de sus registros dentales y huellas dactilares que Israel tenía desde el período en que estuvo en cárceles israelíes hasta 2011.

Hasta el momento, todas las indicaciones apuntaban a que no hubo rehenes muertos durante la operación no planificada.

Yonah Jeremy Bob, Reuters, Jacob Laznik y Maya Gur Arieh contribuyeron a este informe.