Israel planea respuesta tras intento de asesinato a Netanyahu, según fuente diplomática

Un dron desde Líbano fue lanzado hacia la casa del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en Cesarea el sábado, dijo su portavoz, agregando que el primer ministro no estaba en las cercanías y no hubo víctimas.

No se activaron sirenas de alerta en la ciudad del norte antes del impacto y la explosión del dron.

Una fuente diplomática le dijo a The Jerusalem Post el sábado por la noche que Israel planea retaliar por el intento de asesinato de Netanyahu por parte de Hezbollah, explicando que en última instancia Irán es responsable.

La fuente habló después de que un dron lanzado por Hezbollah impactara un edificio en Cesarea. Israel ha afirmado que fue disparado hacia la casa de Netanyahu en esa ciudad, pero ni el primer ministro ni su familia estaban en casa en ese momento. No se ha confirmado si el dron efectivamente impactó su hogar.

"Hezbollah es un representante de Irán, por lo que Irán también es responsable de este incidente", declaró la fuente. "Habrá una respuesta al intento de asesinato".

Israel ya está preparado para retaliar contra la República Islámica por su ataque con misiles balísticos al estado judío a principios de octubre.

"Les digo a los iraníes y a sus socios en el eje del mal: Cualquiera que dañe a los ciudadanos del Estado de Israel pagará un alto precio", dijo Netanyahu el sábado por la noche.

"Los agentes iraníes que intentaron asesinarme a mí y a mi esposa hoy cometieron un amargo error", dijo.

"Esto no me detendrá a mí ni al Estado de Israel de continuar la guerra de resurgimiento contra nuestros enemigos para garantizar nuestra seguridad por generaciones", declaró.

"Continuaremos eliminando a sus terroristas. Recuperaremos a nuestros rehenes en Gaza. Devolveremos a nuestros residentes al norte. Lograremos todos los objetivos de guerra que hemos establecido. Y cambiaremos la realidad de seguridad en nuestra región por generaciones", dijo Netanyahu.

"Juntos lucharemos, y con la ayuda de Dios – juntos ganaremos."

El Ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz hizo eco de Netanyahu en una publicación en X/Twitter, afirmando: "Los enemigos de Israel pagarán un alto precio por cualquier intento de dañar a nuestros ciudadanos, soldados y líderes. Estamos comprometidos en traer de vuelta a los rehenes, devolver a los residentes del norte a sus hogares y crear una nueva realidad de seguridad que garantice nuestra existencia para las generaciones futuras.

"Apoyo plenamente el mensaje del Primer Ministro y subrayo: el Estado de Israel seguirá golpeando con fuerza y determinación a los terroristas y sus mensajeros en cualquier lugar y en cualquier momento, hasta que se logren todos nuestros objetivos", escribió Katz.

"Los proxys iraníes que intentaron asesinar al Primer Ministro Netanyahu y a su familia hoy han vuelto a mostrar el verdadero rostro de Irán y el eje del mal que lidera".

Reuters contribuyó a este informe.