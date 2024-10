Ex-CEO de SodaStream ofrece $100,000 a cualquier Gazatí que entregue a un secuestrado a Israel

El ex jefe de SodaStream, Daniel Birenbaum, ha ofrecido una recompensa de $100,000 a quien devuelva a los rehenes detenidos en la Franja de Gaza.

En un video publicado en redes sociales, donde habló en inglés e incluyó subtítulos en árabe, Birenbaum se dirigió directamente a los residentes de Gaza. El video ha circulado ampliamente.

Netanyahu offered immunity to any Gazan who releases hostages.Now Daniel Birnbaum, former CEO of SodaStream, is offering $100,000 to anyone who retruns an Israelis hostage alive. The deadline to do so is Wednesday Oct 23.❗Share this - we may just save some lives❗ pic.twitter.com/QgZAxIRjMf