Joven sobreviviente del festival Nova hallada muerta en su cumpleaños 22

Shirel Golan, una sobreviviente de la masacre en el Festival de Música Nova, fue encontrada muerta en su apartamento en su cumpleaños 22.

La noticia de la muerte de Golan en su hogar se reveló por primera vez durante un gran evento de baile de Zumba celebrado el domingo por la noche simultáneamente en Tel Aviv y Londres para recaudar fondos para el apoyo psicológico a los sobrevivientes de los festivales.

Según su familia, Golan sufrió de estrés postraumático debido a los horrendos eventos que vivió en el festival el 7 de octubre, cuando Hamas invadió Israel, masacrando a unas 1,200 personas, incluyendo en el área del Festival de Música Nova, y secuestrando a otras 251.

Su familia dijo que no recibieron la asistencia adecuada de las autoridades estatales para obtener el tratamiento necesario para que Golan pudiera lidiar con sus experiencias.

El hermano de Golan, Eyal, relató cómo, el 7 de octubre, él y sus hermanos instalaron un centro de operaciones familiar para ayudar a Golan a escapar de la zona. Afortunadamente, fue rescatada por un oficial de policía que la llevó a Kfar Maimon después de que el primer vehículo en el que estaba se convirtiera en un "coche de la muerte", en el que 11 personas fueron asesinadas.

Amigos y familiares de las víctimas del 7 de octubre lloran la muerte de sus seres queridos en el lugar donde se celebró el festival de música Nova, un año después de la masacre de Hamás. (credit: CHEN SCHIMMEL)

Según Eyal, Golan presentaba síntomas de postrauma, como evitación y retraimiento social. A pesar de los esfuerzos de la familia por animarla a buscar tratamiento, Golan informó que no recibió la asistencia adecuada de las autoridades estatales. Fue hospitalizada dos veces en el Hospital Lev Hasharon en Pardesiya, pero la familia destacó que nunca fue reconocida oficialmente como víctima de post trauma del incidente del Festival de Música Nova.

Apoyo a sobrevivientes de trauma

"El estado mató a Golan", enfatizó Eyal, agregando: "Si el estado no despierta, habrá más casos como este". Instó a las autoridades a aumentar la conciencia y mejorar el tratamiento de sobrevivientes de traumas para prevenir tragedias similares en el futuro.

Golan era el menor de cinco hermanos y es sobrevivido por sus padres y cuatro hermanos.

El evento en el que se anunció la muerte de Golan fue organizado por la organización filantrópica JNF UK y liderado en Tel Aviv por Eylon Levy, ex portavoz en inglés del gobierno durante la Guerra de Espadas de Hierro y también bailarín de Zumba. Levy comentó: "Lamentablemente, hoy recibimos noticias trágicas sobre Golan Golan, de bendita memoria, resaltando la necesidad urgente de que las organizaciones civiles apoyen a los sobrevivientes de la masacre. Es nuestro deber moral". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Gila Ben Bast, de 56 años, quien bailó en el evento en Tel Aviv en el Abraham Hostel, dijo: "Wow, qué noche tan especial y llena de energía. Ver a tantos participantes unirse, no solo para sudar y elevar nuestros espíritus, sino también para apoyar a los sobrevivientes de la terrible tragedia del 7 de octubre es simplemente conmovedor e inspirador".