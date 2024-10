Javier Milei visita la Exhibición Nova en homenaje al 7 de octubre en Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió con los productores de la exposición conmemorativa "6:29" Nova en Buenos Aires y expresó su apoyo a Israel, anunciaron los organizadores de la exhibición el sábado.

"Argentina está con Israel y lo apoyará", declaró en una reunión con los productores de la exhibición, sobrevivientes de Nova y otros miembros de la comunidad. Además, resaltó la importancia de la presencia de la comunidad Nova en Buenos Aires y alentó a los ciudadanos a ver la exposición.

La instalación de la exhibición en Buenos Aires fue la primera de su tipo en América del Sur. La exhibición incluye artículos del festival y brinda detalles sobre la tribu de Nova antes, durante y después de la masacre.

Milei, que ha sido un defensor enérgico de Israel antes del inicio del conflicto el 7 de octubre, no es la primera figura de alto perfil en visitar la instalación. Tim Walz, compañero de carrera de la vicepresidenta Kamala Harris, recorrió la exhibición Nova en Los Ángeles, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, visitó la exhibición en Filadelfia.

Más de 300,000 personas han visitado las exposiciones del Memorial Nova en América del Norte y del Sur desde su introducción en los Estados Unidos.

'Estamos poniendo un gran esfuerzo en recordar a nuestros amigos y familiares'

Omri Sassi, productor de Nova, y Reut Feingold, directora de la exposición, incorporaron materiales en América del Sur que no fueron incluidos en la exposición que se lanzó a principios de este año en Israel. La exposición en Argentina presenta testimonios de sobrevivientes desde el interior del contenedor. La exposición incluye una sala conmemorativa y un llamado apasionado para abogar por los rehenes.

"La singularidad de la exposición radica en la experiencia que ofrece a los visitantes", dijo Feingold. "La exposición, construida como un mosaico de capas múltiples, incluye videos de testimonios auténticos, restos de los terrenos del festival y una sala conmemorativa para las víctimas. Como prometí, continuaremos nuestros esfuerzos educativos en nombre de las familias de las víctimas y los rehenes. Estoy agradecida con mis socios en este proyecto y con el público de todo el mundo que viene en masa para presenciarlo".

"Las exhibiciones están diseñadas para honrar a las víctimas, recaudar recursos para los sobrevivientes y llevar la verdad al mundo", dijo Omri Sassi, uno de los fundadores de Nova. "Estamos poniendo mucho esfuerzo en recordar a nuestros amigos y familiares que se perdieron en la masacre a través de la Fundación Tribe of Nova."

Además de la visita de Milei, el embajador francés en Argentina recorrió la exhibición.

Las ventas de boletos apoyan a la Fundación Tribe of Nova, que trabaja para honrar a las víctimas, apoyar a los sobrevivientes en recuperación y ayudar a las familias en duelo.