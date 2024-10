Revelado: El plan secreto de Israel de 20 años para atacar a Irán

En las últimas décadas, el establecimiento de defensa de Israel ha invertido miles de millones en prepararse para un posible ataque a Irán, desarrollando municiones especializadas en el camino. Algunas de estas capacidades fueron reveladas solo después de ser vendidas a fuerzas aéreas extranjeras. Esto es lo que se puede revelar en medio de estas preparaciones.

El mes pasado, Israel llevó a cabo otro ataque en Yemen, desplegando aviones F-15 desde una base a 1,800 kilómetros de distancia, mostrando sus reconocidas habilidades de improvisación. Estas aeronaves, inicialmente diseñadas para combate aéreo, fueron modificadas en Israel para misiones de ataque. La Fuerza Aérea Israelí también las equipó para transportar municiones modernas de fabricantes tanto estadounidenses como israelíes.

Sin embargo, un ataque a Irán presenta un desafío mucho más complejo, a pesar de la distancia similar.

Las instalaciones nucleares de Irán y las bases de misiles balísticos están profundamente incrustadas en el subsuelo, en contraste con objetivos menos protegidos como terminales de petróleo. Además, Irán opera un sistema avanzado de defensa aérea, principalmente desarrollado internamente. Según sus afirmaciones, aún por ser probadas, este sistema iguala las capacidades de sistemas rusos como el S-300, que puede interceptar misiles lanzados por Israel. Sin embargo, el ataque atribuido a Israel en Isfahán después del ataque de abril de Irán no fue interceptado por estas defensas avanzadas. Irán también mantiene una flota obsoleta, que incluye los MiG-29 rusos y los F-14 estadounidenses de la era del Sha, que continúan operando a pesar de las sanciones internacionales.

Ante estos desafíos, las fuerzas de defensa de Israel han pasado 20 años preparándose para un posible ataque a Irán, invirtiendo miles de millones de dólares y shekels. Esta inversión incluye el desarrollo de municiones especializadas, algunas de las cuales incluso Estados Unidos se negó a vender a Israel, así como innovaciones no disponibles para Estados Unidos.

El sistema de misiles de defensa antiaérea Cúpula de Hierro durante las pruebas operativas realizadas tras la conclusión de la Operación Escudo y Flecha el 14 de mayo de 2023. (credit: DEFENSE MINISTRY)

Ataques desde 1,800 km de distancia

Los ataques a una distancia de aproximadamente 2,000 kilómetros suelen ser realizados por las fuerzas estadounidenses y rusas utilizando misiles de crucero y bombarderos. Sin embargo, Israel ha asignado grandes porciones de su ayuda de Estados Unidos para adquirir aviones de combate capaces de volar dos horas en cada dirección, desde el avanzado escuadrón F-15I hasta los cuatro escuadrones F-16I Sufa.

Lockheed Martin desarrolló tanques de combustible conformes específicamente para estos aviones, mejorando su alcance sin afectar significativamente la aerodinámica o la firma radar.

Informes extranjeros indican que Israel ha desarrollado tanques de combustible desmontables para los aviones F-35, lo que les permite llegar a Irán manteniendo capacidades sigilosas. Sin estos tanques, su alcance es insuficiente, y los tanques estándar bajo las alas comprometen gran parte de su sigilo.

Misiles de ataque de largo alcance

A finales de la década de 2000, las industrias de defensa de Israel presentaron dos misiles de ataque de largo alcance lanzados desde aviones de combate. Aunque detalles como su alcance preciso siguen siendo poco claros, se sabe que tienen un alcance de cientos de kilómetros, permitiendo ataques desde fuera del alcance de las defensas iraníes. Estos misiles viajan a velocidades supersónicas, reduciendo los tiempos de alerta del enemigo y complicando los esfuerzos de intercepción, aumentando sus posibilidades de alcanzar el objetivo.

Misil Rampage

El Rampage, desarrollado en colaboración entre Israel Aerospace Industries (IAI) y Elbit Systems, se basa en el cohete EXTRA de Elbit. Inicialmente diseñado para lanzamiento terrestre, el Rampage fue adaptado para despliegue aéreo, obteniendo un mayor alcance y velocidad al ser lanzado desde aviones a reacción. Cuenta con múltiples sistemas de navegación, proporcionando redundancia para un apuntado preciso.

Con una longitud de 4.7 metros, un diámetro de 30.6 cm y un peso de 570 kg, lleva una cabeza de guerra de 150 kg, lo que lo hace efectivo contra baterías de misiles, centros de mando y otros objetivos críticos. Puede ser lanzado desde los aviones F-15, F-16 y F-35 de Israel. Su dependencia de la tecnología de cohete existente lo hace relativamente asequible, estimado en unos cientos de miles de dólares por unidad.

Misil Rocks

El misil Rocks, presentado por Rafael Advanced Defense Systems en 2019, combina capacidades de crucero supersónicas con navegación por satélite e inercial, además de apuntado óptico. Se basa en el misil Anchor de Rafael, que imita al misil Shahab iraní en velocidad y maniobrabilidad con fines de prueba.

El misil Rocks puede ser lanzado desde aviones más pequeños como los F-16 y potencialmente los F-35. Evaluaciones extranjeras sugieren que tiene un alcance de 300 km y puede llevar una cabeza de guerra de 500 kg, lo que lo hace capaz de atacar estructuras fortificadas o subterráneas.

Desarrollos adicionales

Fuentes extranjeras indican que Israel cuenta con un sistema de misiles de superficie a superficie, equipado con cabezas de guerra tanto convencionales como nucleares, conocidos como misiles Jericho. A pesar de los cientos de misiles balísticos lanzados por Irán hacia Israel, la probabilidad de que Israel utilice estos misiles en un ataque parece baja. Estos misiles fueron desarrollados inicialmente por la compañía francesa Dassault, posteriormente mejorados por IAI.

Israel mantiene una política de ambigüedad en cuanto a sus capacidades en esta área, a menudo anunciando "pruebas de propulsión de cohetes" durante los lanzamientos desde su base de Palmachim. Sin embargo, la presentación en 1988 del lanzador de satélites Shavit confirmó las capacidades balísticas de largo alcance de Israel, ya que cualquier lanzador de satélites puede adaptarse para uso militar. Por lo tanto, se espera que estos misiles permanezcan fuera de la mesa por ahora.

Además, Elbit ha desarrollado bombas bunker-busting, llamadas 500 MPR, capaces de penetrar hasta cuatro metros de concreto. Estas bombas, probadas en aviones F-15I, tienen un alcance más corto, llegando a unos pocos kilómetros según el método de despliegue.

PopEye Turbo

Otro arma israelí, conocida solo por informes extranjeros, es el misil de crucero PopEye Turbo, desarrollado por Rafael con un alcance de 1,500 km. Está diseñado para ser lanzado desde submarinos de la Armada israelí y es capaz de transportar tanto cabezas convencionales como nucleares. Este alcance permite a los submarinos israelíes atacar a Irán desde el Mar Rojo o el Mar Arábigo sin tener que entrar en el Golfo Pérsico.

Exportar estas municiones avanzadas a clientes extranjeros de confianza permite a las empresas israelíes reinvertir en el desarrollo de misiles y bombas, reduciendo los costos para el Ministerio de Defensa de Israel. Es probable que municiones no divulgadas estén almacenadas en almacenes de la Fuerza Aérea israelí, esperando el momento adecuado.