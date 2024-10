El error fatal de Sinwar

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, eliminado, rechazó una oportunidad de sobrevivir y abandonar la Franja de Gaza a cambio de permitir que Egipto negociara un acuerdo de alto el fuego en lugar de Hamas, informó el Wall Street Journal el lunes, citando a funcionarios estadounidenses, árabes y de Hamas.

Según informes, los negociadores árabes ofrecieron a Sinwar el trato, el cual rechazó, a pesar de que esto conduciría a una guerra continua en Gaza, donde las autoridades de salud dirigidas por Hamas afirmaron un alto número de víctimas civiles.

Según el diario, Sinwar había esperado que la guerra que sus ataques del 7 de octubre habían desencadenado atrajera a Irán y a sus aliados a una guerra regional con el estado judío.

Palestinos partidarios de Hamás asisten a un mitin antiisraelí en presencia de Yahya Sinwar, líder de Hamás en la Franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, el 25 de mayo de 2021 (credit: SHUTTERSTOCK)

"No estoy sitiado, estoy en suelo palestino", presuntamente dijo Sinwar a mediadores árabes en un mensaje desafiante, no reportado previamente, poco después de que comenzara la guerra.

Sinwar supuestamente había confiado en el alto número de muertes civiles, diciendo a los funcionarios de Hamas basados fuera de Gaza que negaran concesiones, ya que la presión global sobre Israel llevaría a Jerusalén a aceptar términos difíciles.

En septiembre, después de que Hamas ejecutara a seis rehenes y del ataque de Israel a Hezbollah, Sinwar había predicho que el grupo terrorista sería presionado para hacer concesiones en un acuerdo de alto el fuego, según el informe. Reportadamente advirtió a los funcionarios de Hamas que, a pesar de la presión que enfrentarían para llegar a un acuerdo, no debían hacer concesiones.

Planes post-mortem de Sinwar

Sinwar, sabiendo que las FDI lo estaban cercando y viendo cómo gran parte de Hamas estaba destrozada por un año de guerra, supuestamente dejó un mensaje para sus seguidores después de su muerte. Sabiendo que su eliminación probablemente llevaría a Israel a ofrecer nuevos acuerdos, supuestamente les dijo a sus funcionarios que Hamas estaría en una posición más fuerte para llegar a un acuerdo, según mediadores árabes.

Recomendó que después de su muerte, Hamas designara un consejo de líderes para gobernar y manejar la transición tras su fallecimiento, dijeron los mediadores.

Los errores fatales de Israel

El informe también reveló que el liderazgo israelí había optado por no eliminar a Sinwar antes de sus ataques del 7 de octubre a pesar de tener amplias oportunidades.

Fuentes israelíes involucradas en los planes para eliminar al líder terrorista le dijeron al diario que desacuerdos entre los oficiales sobre las operaciones y una mala sincronización llevaron a la supervivencia de Sinwar.

Se informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu había autorizado dos ataques para eliminar a Sinwar y Mohammed Deif, ambos de los cuales fracasaron.

Se informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu había autorizado dos ataques para eliminar a Sinwar y Mohammed Deif, ambos de los cuales fracasaron.

Fuentes del diario afirmaron que el ex primer ministro Naftali Bennett también estaba ansioso por eliminar al líder terrorista. Sin embargo, los oficiales negaron los planes, alegando que Sinwar estaba enfocado en gobernar la Franja de Gaza y no representaba una amenaza real para Israel.

En 2022, Bennett intentó nuevamente persuadir a su gabinete de la necesidad de atacar a Sinwar, pero nuevamente los oficiales refutaron que Hamas pudiera representar un peligro real para Israel.

El 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamas invadieron el sur de Israel y masacraron a más de 1200 personas. Durante su campaña de terror de asesinatos, saqueos y violencia sexual, los terroristas secuestraron a más de 250 personas. Aunque algunos de los rehenes fueron liberados en un acuerdo de alto el fuego en noviembre, más de 100 siguen cautivos en Gaza, algunos de los cuales han sido asesinados por sus captores.