La casa de Netanyahu en la mira

Un hombre en Acre fue asesinado cuando un cohete de Hezbolá impactó su vehículo el sábado, según MDA, en medio de una mañana de intensos ataques de cohetes.

El hombre fue identificado posteriormente como Alexei Popov, de 50 años, de Kiryat Haim, informó la prensa israelí el sábado por la noche. Según Kan, le sobreviven su esposa y dos hijos.

Según las FDI, hasta las 2:30 p.m. del sábado se habían lanzado al menos 180 proyectiles por parte de la organización terrorista con base en Líbano.

Anteriormente, se escuchó una explosión en Cesarea después de que un dron lanzado desde Líbano se estrellara contra un edificio en la ciudad, informaron las FDI. La policía llegó para localizar la escena de la caída.

Se informa que otros dos drones lanzados junto al anterior fueron interceptados. El incidente activó las alarmas en la base militar de Glilot, pero más tarde el ejército determinó que los drones no estaban en la zona.

Un dron lanzado en Cesarea apuntó a la residencia del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, informó la prensa israelí, citando al canal de noticias saudí Al-Hadath. La Oficina del Primer Ministro dijo que Netanyahu y su esposa no estaban en el lugar. No se reportaron víctimas como resultado del incidente.

תיעוד: הכטב"ם ששוגר לעבר מעון רה"מ בקיסריהצילום: אלי לוי pic.twitter.com/F1UsoT6ASc — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2024

En respuesta al intento de ataque, un funcionario israelí, citado por N12, dijo que "Irán intentó asesinar al primer ministro de Israel".

Al mismo tiempo que los ataques en Cesarea, sonaron las sirenas en Tel Aviv, pero la prensa israelí informó que no se envió ninguna notificación a la aplicación del Comando del Frente Interno para los usuarios en el área.

Netanyahu emitió una declaración horas después del intento de ataque en su residencia, diciendo "Nada nos detendrá, continuaremos hasta la victoria". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La Resistencia Islámica en Iraq reclama ataque al Norte, promete escalada

Temprano esa mañana, la Resistencia Islámica en Iraq se atribuyó el crédito después de que se detectara un dron lanzado desde el este que se estrelló en los Altos del Golán.

Las FDI informaron sobre el choque después de que sonaran las sirenas en la zona y señalaron que el dron había cruzado a Israel desde Siria, y no se reportaron heridos como resultado del accidente.

La Resistencia Islámica en Iraq prometió una mayor escalada.

Más cohetes, israelíes heridos

Las alarmas de dron también se activaron en la madrugada en Gan Yashia, Olesh, Ametz, Bat Hefer, Yad Hana y Barotaim en Emek Hefer, al oeste de Netanya.

Más sirenas de dron sonaron nuevamente alrededor de las 7:00 a.m. en Kiryat Yam y numerosas localidades en el área de Haifa, y media hora después, se escucharon más sirenas en Tiberíades y sus áreas circundantes.

Los medios israelíes informaron que dos jóvenes resultaron heridos levemente y moderadamente por metralla en un bombardeo de cohetes hacia Haifa y el Galilea Occidental.

El Galilea Occidental también vio cuatro víctimas por el fuego de cohetes de Hezbollah en una carretera abierta en Acre, incluido el hombre que resultó muerto y otros tres heridos en condición leve, según el MDA. Los paramédicos en el lugar los evacuaron al Centro Médico de Galilea en Nahariya.

Paramédicos y vehículos del Magen David Adom operan en el lugar de un ataque con cohetes en el norte de Israel. 19 de octubre de 2024. Crédito: Magen David Adom).

Además, un cohete se estrelló en Kiryat Ata y causó daños a la propiedad y a un automóvil estacionado junto a un edificio residencial.

Diez personas resultaron heridas más tarde en la ciudad por los ataques desde Líbano, incluyendo a un hombre de 28 años en condición leve a moderada, un hombre y una mujer de unos 40 años en condición leve con heridas de metralla, y una mujer de 25 años en condición leve.

Entre los diez, cinco estaban siendo tratados por ansiedad debido al incidente, según informó la MDA.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.